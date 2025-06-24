«Я твой номер 1»: солдаут на стадионе «Динамо»

21 июня, в день летнего солнцестояния, на ВТБ Арене – Центральном стадионе «Динамо» состоялось одно из самых масштабных музыкальных событий сезона: стадионный концерт Димы Билана, собравший 35 000 зрителей!

Шоу под названием «Я твой номер 1» стало не просто музыкальным выступлением, а настоящим аудиовизуальным спектаклем с грандиозной сценографией, живым оркестром и уникальной 3D-полётной системой FLY, впервые использованной в России именно для этого шоу.

Перед началом основного действия атмосферу вечера задал DJ-сет от LILOVA, встретивший гостей мощным саундом и создавший нужное настроение.

Открытие концерта началось с песни «Гладиатор»: по краю поля проехал андалузский жеребец Данзарин – символ свободы и традиций. С противоположной стороны по стадиону промчался мотоциклист на Harley-Davidson – как олицетворение мужества. На экранах появился образ космонавта Юрия Гагарина – отсылка к первому полёту в космос. Все три ключевых элемента смысловой концепции шоу.

Сцену украсила инсталляция в виде радиотелескопа – арт-объект, который, словно солнечная электростанция, «принимал» эмоции зрителей и возвращал их артисту, подчеркивая особую связь между публикой и происходящим.

Символика шоу реализовалась и в погоде: несмотря на мрачные прогнозы, день подарил солнце. «Это был единственный день просвета. А ведь я попросил всех близких помолиться за солнце! Магия и удача произошли. Спасибо, что погода поддержала. Это был другой свет, по-другому всё работало – и люди были абсолютно заряжены!» – поделился Дима Билан после выступления.

Концерт был выстроен по трёхчастной структуре – с симфоническим вступлением, энергичным мегамиксом и лиричной финальной частью. Каждому из блоков соответствовала отдельная сценическая зона: во время выступления Билан перемещался между тремя специально оборудованными сценами, охватывая весь периметр стадиона. Такой формат позволил артисту быть ближе к каждому зрителю вне зависимости от расположения в зале.

Программа шоу охватила все ключевые хиты артиста – от «Never Let You Go» и «Believe» до «Я твой номер один», «Молния» и «Невозможное возможно», а также новые композиции из альбома «Vector V» – «Высота», «Пообещай», «Играли роли».

Под трек «Не молчи» был исполнен масштабный флешмоб: тысячи гостей на трибунах одновременно подняли заранее подготовленные цветные листовки, образовав сверху мозаику с разноцветными смайлами. На каждом сиденье зрителей ждал конверт с посланием от Димы Билана:

«Ваш голос – это ваши эмоции, услышать которые сегодня мне поможет сцена-радиотелескоп. Участвуйте во флешмобе на песню „Не молчи“ и пусть нас увидит космос».

В центральной части шоу – энергичном Мегамиксе – прозвучали треки, которые давно не исполнялись вживую: «Мулатка», «Бум», «Горе-зима», «Lady» и другие. Чтобы усилить эффект личного контакта с залом, Билан пересел в специальный электрокар и проехал вдоль трибун, приветствуя зрителей по всему стадиону. Финалом Мегамикса стал зрелищный перфоманс – певица Марго эффектно пролетела над стадионом на связке воздушных шаров.

На сцену в этот вечер также вышли:

AY YOLA с песней – Homay, где Билан исполнил куплеты на русском и кабардинском языках;

Игорь Крутой – с совместным номером «Я тебя отвоюю», аккомпанируя на рояле;

Мари Краймбрери вместе с Димой исполнили их суперхит «It’s My Life»;

Никита – в дуэте «Улетели навсегда».

Концерт сопровождался яркой визуальной концепцией: в одной из финальных сцен под проигрыш оркестра на экранах появились образы гладиатора, рыцаря, космонавта и мотоциклиста, символизирующие разные эпохи, внутренние силы и архетипы. Все они сливались в единый образ артиста: «Это был не просто концерт – это был рассказ моей души. Через музыку, образы, свет и воздух», – говорит Дима.

Звездные гости вечера – Яна Рудковская вместе с Сашей и Арсением Плющенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Алсу, Ольга Бузова, Ида Галич, Артём Дзюба, Дава и другие представители шоу-бизнеса, пришли поддержать артиста в этот исторический для него день.

«Я твой номер 1» стал новой вехой в карьере Димы Билана – шоу, объединившим музыку, театр, технологии и искренние эмоции.