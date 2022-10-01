«Я твой рай» — певица Инна Литвин выпустила райский клип, который сняла на Мальдивах

Певица Инна Литвин поделилась со своими зрителями своей новой работой еще летом. Клип на эту песню снимала на 2 райских мальдивских островах.

Песня «Я твой рай» очень солнечная. Давайте вспомним тёплые деньки ушедшего лета, послушав новинку от Инны Литвин, и окунёмся в летнюю, легкую, беззаботную атмосферу.

Помимо этого, на своём ютуб канале Инна рассказывает о своих путешествиях и совсем скоро выпустит видео о поездке на Мальдивы. Подписывайтесь на её канал, что бы не пропустить интересные видео.

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