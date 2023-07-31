«Я всех поздравляю, в Коломне появился новый театр!» – такими словами из зрительного зала завершился премьерный показ спектакля «Рассказы трубочиста» в творческой мастерской «Дело в цилиндре».

Здесь все пропитано 19 веком! В самом сердце Коломны, вблизи храма Иоанна Богослова и его знаменитой колокольней, начала свою работу творческая мастерская «Дело в цилиндре». Впервые на одной площадке здесь появились театральные представления для детей и взрослых, синема-театр с показом немого кино прошлых столетий, магазин шляп разных эпох и творческие уроки по изготовлению головных уборов от самой настоящей модистки!

Ровно в полдень каждые выходные самых маленьких зрителей здесь ждет клоун со своим представлением «Фокус-покус – цилиндр!». Достаточно описать атмосферу, царящую во время спектакля: огромные глаза детей, их широкие улыбки, и звенящая тишина, которую то и дело нарушает задорный детский смех!

Не любите клоунов? Тогда мастерская удивит Вас синема-театром! Каждый день здесь крутят ленту с немым кино. В этом сезоне восторженные зрительские овации собирает короткометражная комедия режиссера Петра Чардынина по мотивам одноименной поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Домик в Коломне». Скучно не будет, жемчужина русского черно-белого кинематографа, проектор и интересный сюжет водевиля – перенесет зрителя совсем в другие времена с иными нравами!

Главной же жемчужиной творческой мастерской уже успел стал спектакль выходного дня для взрослых «Рассказы трубочиста». Главную роль в постановке исполняет известный драматург, режиссер, актер лауреат премии «Лавр» – Дмитрий Минченок. Мастер давно полюбился московской театральной публике по постановкам во МХАТе им. Горького «Красный Моцарт» и «Танго на линии выстрела». Непревзойденный рассказчик и импровизатор всего за несколько представлений успел завоевать сердца и коломенской публики! Спектакль сопровождается звуками живого рояля. Великолепная музыка в исполнении лауреата всероссийских и международных конкурсов Марии Буяновой создает особую атмосферу! Магия театра в действии – и вот уже зритель сидит не в уютном зале, а вместе с трубочистом слушает его рассказы на крыше дома, становится свидетелем захватывающих событий и интереснейших разговоров прошлых лет и даже веков! И уже не понятно, да и не столь важно, кто тут зритель, а кто актер, что правда и где вымысел! «Всего за час мы прожили новую интересную и неизвестную ранее нам жизнь!» - восклицают после спектакля гости «Творческой мастерской».

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