«Я знаю твои секреты»: Героиня Агаты Муцениеце начинает новую жизнь

2 и 3 ноября на канале ТВ Центр состоятся премьеры двух новых сезонов детективного сериала «Я знаю твои секреты» — «Белый рыцарь» и «Галатея». В новых сериях произошла смена главного героя – вместо Михаила Пшеничного появится Антон Хабаров в роли бывшего спецназовца Григория Бурова.

По словам режиссера Ашота Кещяна, замена произошла в связи со смертью героя Пшеничного – Евгения Скворцова.

— Для Нины это большая трагедия — они со Скворцовым искренне любили друг друга, были очень веселой парой. Но мы специально опускаем год времени после его смерти, чтобы пропустить эту тяжесть и боль, не акцентироваться на ней. К тому же, ввод нового персонажа – это не простой процесс, и ввести его сразу после смерти Скворцова было бы невозможно. Нина на это время выпала из работы, ушла в себя, и вот, через год ей стало легче адаптироваться в обществе, она возвращается в профессию, где встречает Бурова, — рассказывает Ашот. — Сначала они воспринимают друг друга рычащими волками, их первый контакт — достаточно негативный. Затем негатив и конфликтность постепенно переходят в более спокойные отношения, они начинают воспринимать друг друга как коллеги, товарищи, у них возникают дружеские отношения. А дальше – посмотрим, возможно, появится между ними нечто большее.

Это первая совместная работа режиссера с актером Хабаровым. И, по его словам, Антон привнес в своего героя солнечность, светлость, лучезарность, и Буров стал менее пасмурным и суровым, чем был задуман. Режиссер также отмечает, что в предстоящих сезонах станет интереснее и богаче мелодраматическая линия и взаимоотношения героев. «В прошлых сезонах этого было гораздо меньше. И наряду с этим, конечно, зрителя ждут очень интересные детективные истории», — говорит Кещян.

В сезоне «Белый рыцарь» Нина принимает предложение занять должность постоянного консультанта в органах. Здесь она и встречает бывшего спецназовца, майора Григория Бурова. Первым расследованием после перерыва для Нины станет необычное убийство таксиста. Преступник зачем-то остриг ему волосы – так, как в прошлом поступали с грешниками, душевнобольными или военнопленными. В этом эпизоде также можно увидеть Наталью Громушкину.

В «Галатее» расследование не менее интригующее — бывшую невесту известного актера находят застреленной из его пистолета. Следующей жертвой становится жена популярного певца. Кто охотится за женщинами и почему?

Начало показов в 18.15. В ролях также Алёна Яковлева, Владислав Ветров, Вадим Андреев и Ольга Прокофьева.

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