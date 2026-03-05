Яхта «Fraternidade» вернулась в Бразилию

В Международном мультимедийном центре «Евразия сегодня» в Омске состоялась пресс-конференция, посвящённая финишу международной кругосветной парусной экспедиции «Братство‑2025». Капитаны плавания вышли на прямую связь из бразильского города Салвадор, где на базе Экспедиционно-туристического центра Русского географического общества (РГО) была поставлена финальная точка маршрута, стартовавшего в апреле 2025 года.

В пресс-конференции приняли участие: капитаны экспедиции Алейшо Белов и Сергей Щербаков (по видеосвязи из Бразилии), директор Департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО Наталия Белякова (по видеосвязи), участник экспедиции Сергей Остроухов (по видеосвязи), а также руководитель Омского регионального отделения Русского географического общества Иван Кротт и участники экспедиции Николай Терлеев и Ольга Величко, присутствовавшие в мультимедийном центре «Евразия сегодня» в Омске.

За 322 дня экспедиции было организовано более 20 прямых эфиров и телемостов, в том числе уникальные включения из акваторий Северного морского пути. Официальным информационным партнёром проекта выступила Евразийская медиагруппа. Репортажи и новости о ходе плавания регулярно публиковались на порталах «За рубежом», «Евразия сегодня» и на официальном сайте проекта sibyacht.ru.

Маршрут «Братства‑2025» стал по‑настоящему уникальным. Помимо классической кругосветки через 24 часовых пояса, экипаж на яхте «Fraternidade» прошёл от самой северной континентальной точки Земли — мыса Челюскин (78‑я параллель северной широты) — до одной из самых южных точек планеты, легендарного мыса Горн у берегов Огненной Земли в Южной Америке. Таким образом, экспедиция охватила Земной шар не только по периметру, но и от севера до юга.

Экспедиция проходила под эгидой сразу нескольких знаменательных дат: 80‑летия Победы в Великой Отечественной войне, 180‑летия Русского географического общества, 20‑летия БРИКС и 200‑летия установления дипломатических отношений между Россией и Бразилией.

Особое внимание участников пресс-конференции было приковано к капитану Алейшо Белову. Для бразильского путешественника, имеющего за плечами пять кругосветных плаваний (включая одиночные), этот маршрут стал особенным:

«Сибирь — это особенное место. Для меня это необычное, уникальное путешествие. Ни один бразилец туда раньше не ездил, ни одна бразильская парусная яхта там никогда не проходила. Мне очень хотелось совершить эту поездку. И благодаря знакомству с Сергеем Щербаковым всё стало возможным. Сергей, как капитан, отлично знающий север, был нашим проводником. А я, хоть и родился в Советском Союзе, уехал оттуда ещё во время войны. Эта поездка стала для меня возвращением к истокам. Я очень рад, что нам довелось пройти этот путь вместе с русскими друзьями», — поделился впечатлениями Алейшо Белов.

Он признался, что больше всего опасался льда на Северном морском пути:

«Мы всё время боялись: даст ли лёд нам разрешение пройти. Я так переживал, что взял на яхту запас еды гораздо больше, чем нужно: шоколад, сухари, сухофрукты, молоко — всё, что не нужно варить. На случай, если застрянем во льдах, чтобы нам было что есть. Я знал, что русские обязательно за нами приедут, но не хотел оставлять свою яхту одну во льду. Слава Богу, этого не понадобилось: мы прошли, хорошо прошли. Это было единственное место в мире, где я ещё не был, и теперь я там побывал».

Алейшо рассказал и о том, как готовился к этому путешествию сам и готовил свою яхту Fraternidade («Братство»), давшую имя экспедиции:

«Эту яхту я сам спроектировал и сам построил. Я много ездил по Европе, смотрел проекты, разговаривал с конструкторами, но не нашёл ни одной лодки, которая бы мне по‑настоящему понравилась. Тогда я решил: сделаю свою. Fraternidade — 21,5 метра длиной, с килем в 13 тонн. Осадка — 5 метров 30 сантиметров. Это очень хорошая яхта для сильного ветра и тяжёлых волн, она к этому готова. У неё 12 сантиметров специального утеплителя, чтобы мы меньше чувствовали холод, есть система подогрева. На борту — более 6 тысяч литров воды и около 7 тысяч литров дизельного топлива, два двигателя по 240 лошадиных сил каждый и паруса. За всю экспедицию у нас порвался только один парус, во время сильного шторма, но мы поставили другой и продолжили путь».

Отдельно он отметил тёплый приём в России: «Нигде меня не встречали лучше, чем в Сибири. Там нас принимали особенно сердечно, и я очень этому рад».

Директор Департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО Наталия Белякова подчеркнула практическую значимость плавания и его человеческое измерение:

«У Русского географического общества сегодня большие задачи по комплексному исследованию Северного морского пути в условиях меняющейся навигации. В этом смысле опыт прохождения на яхте ледового класса с заходами в основные порты Северного морского пути — это уникальный материал, который мы обязательно упакуем в методические рекомендации, чтобы сделать это общее достояние общим знанием.

Но, конечно, сердце моё сегодня с сильными мужчинами, которые в течение 322 дней совершали по‑настоящему уникальное во многих смыслах путешествие. Без вот этого, я бы сказала, почти мальчишеского задора и лёгкости на подъём, которую иногда и пятнадцатилетние капитаны не имеют, ничего бы не получилось. Алейшо озвучил свой возраст, и он совершенно не соединяется с тем, как он идёт в новые проекты».

По словам Наталии Беляковой, по итогам экспедиции формируется своеобразный «каркас» дальнейшей работы. В него входят работа Экспедиционно-туристического центра РГО в Салвадоре на базе фонда Алейшо Белова, продолжение взаимодействия с региональными отделениями Общества в девяти арктических субъектах России, поддерживавшими путешественников на северном участке пути, а также развитие сети научных лабораторий РГО, в частности на острове Земля Александры, открытых для учёных со всего мира и готовых принимать результаты подобных исследований.

В завершение своего выступления Наталия подчеркнула, что сложные научные проекты и экспедиции требуют системной, долгосрочной работы и грамотного управления: «Я могу только поблагодарить Алейшо не только за этот великолепный подвиг духа, который вы вместе с Сергеем нам подарили, но и попросить вас по-прежнему поддерживать и насыщать новыми идеями работу Экспедиционно-туристского центра РГО в Бразилии».

Руководитель Омского регионального отделения РГО Иван Кротт отметил, что «Братство‑2025» — это не только значимое спортивное достижение, но и масштабная научная работа. Экипаж вёл сбор данных о ледовой обстановке, проводил метеорологические и гидрологические наблюдения, а также экологический мониторинг. Особое внимание уделялось биоразнообразию: на острове Беннетта были проведены учёты морских птиц и наблюдения за лежбищами моржей. Кроме того, в портах захода — Диксоне, Тикси, Певеке и Анадыре — путешественники занимались сбором этнографического и фольклорного материала.

«Везде, где мы останавливались, нас встречали удивительно тепло, — рассказала участница экспедиции Ольга Величко. — Местные администрации организовывали экскурсии в музеи, люди выходили в национальных костюмах, угощали традиционными блюдами. Наши бразильские друзья были в восторге от “русской души”. Они заметили, что мы очень похожи: такие же открытые и дружелюбные».

О своих впечатлениях от завершения кругосветки рассказал и капитан Сергей Щербаков:

«Мы прошли вокруг всего мира, от крайнего севера до крайнего юга нашего маршрута. Это большой итог: мы это сделали. И, честно скажу, с одной стороны — радость преодоления, а с другой — ощущение пустоты. Сегодня у нас фактически последний день в Бразилии, всё уже позади, цель достигнута. Это была цель жизни на этот период. И когда такая цель реализована, наступает момент, когда нужно придумывать что-то новое. Уверен, мы с Алейшо ещё не раз к этому вернёмся и вместе продумаем следующие шаги», — признался он.

Уже сейчас Алейшо Белов готовит новые проекты, связанные с прошедшей экспедицией. По его словам, во время плавания постоянно велась видеосъёмка — вместе с ним на борту работали два профессиональных оператора. На основе отснятого материала будет создан фильм, а сам капитан планирует написать четырнадцатую книгу о море и путешествиях: ранее в Бразилии вышло 13 его книг.

В Бразилии экспедицию «Братство‑2025» встречали с большим интересом, так как за ходом путешествия следили тысячи людей.

«Морское ведомство решило устроить нам официальный приём. Нужно было заранее записаться, чтобы попасть внутрь. За два дня зарегистрировались около 500 человек, потом ещё около 400. В итоге, по моим ощущениям, пришло больше 700 человек. Для меня это было большим знаком того, что наша поездка важна и для Бразилии», — рассказал Алейшо.

Обращаясь к соотечественникам, он подчеркнул, что воспринимает эту экспедицию как открытый путь для следующего поколения бразильских мореходов:

«Я прошёл по местам, где жаркий океан, где тёплый климат, и дошёл до самого севера и до далёкого юга. Теперь я могу сказать: я везде был. Я открыл дорогу для молодых бразильцев, показал им путь. Ясно, нужно учиться, надо уметь ходить в море, готовить яхту. Мне 83 года, я уже не собираюсь уходить в такие походы. Теперь пусть молодые читают книги и идут за нами. Я всех приглашаю в море».

Завершая пресс-конференцию, капитан Сергей Щербаков анонсировал планы на лето 2026 года. В этом году исполняется 100 лет с момента прохождения Центрально-Азиатской экспедиции Николая Рериха по Иртышу.

«8 июня мы планируем повторить исторический маршрут на яхте “Сибирь” — из Омска до озера Зайсан и обратно. В 1926 году Рерих преодолел почти 2000 километров именно по этому пути. Жизнь не останавливается, работа кипит, и впереди нас ждут новые большие проекты», — резюмировал капитан.