«Якитория» и Московская школа современного искусства поддержат молодых российских художников: стартует второй этап проекта «Коллекция Якитории», уже собравшего почти 2700 работ талантливых авторов.

Федора Акимова. Семейный портрет 4

«Якитория» при поддержке Московской школы современного искусства (MSCA) запустила масштабный арт-проект «Коллекция», цель которого – поддержка современных художников и популяризация среди многомиллионной аудитории бренда практики коллекционирования предметов искусства.

В рамках пресс-ланча, который состоялся 17 ноября были подведены итоги первого этапа – объявлены финалисты отбора, проведенного членами жюри среди талантливых художников, принявших участие в Open Call. Всего в рамках конкурса было получено почти 2700 работ от 722 авторов из разных регионов. Профессиональным жюри были выбраны 22 работы, которые включены в цифровую коллекцию картин проекта. 15 ноября стартовал второй этап – все желающие — ценители искусства и не только — смогут собрать собственную виртуальную коллекцию картин молодых художников, для этого им нужно будет зарегистрироваться на платформе проекта и стать активным участником «Коллекции» — принимать участие в розыгрышах, знакомиться образовательным контентом, подготовленным кураторами проекта.

31 октября завершился Open Call для художников, работающих в медиуме живописи, графики, коллажа. Концепция Open Call основывалась на японской эстетической категории «югэн» – ускользающая красота, интуитивное восприятие. В рамках отбора профессиональное жюри — Михаил Левин, директор Московской школы современного искусства, Маргарита Пушкина, меценат и коллекционер, директор и основатель Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, Юля Василенко, исполнительный директор Московской международной биеннале молодого искусства в ММОМА — выбрали лучшие работы, авторы которых продемонстрировали понимание темы и переосмыслили ее как в собственном авторском контексте, так и в контексте текущего развития современного искусства.

Дарья Неретина. Из серии «Сад памяти»

Победителями конкурса стали:

Первое место — Федора Акимова с картиной «Семейный портрет 4». Техника: фото, напечатанные способом лентикулярной печати (стерео-варио).

Второе место — Дарья Неретина с картиной из серии «Сад памяти». Техника: бумага, акварель, акварельные карандаши, вышивка хлопковыми нитями.

Третье место — Женя Миронов с картиной «Вселенные на полочках». Техника: фотография, c-print, деревянная рама

Всего в Open Call приняли участие художники из самых разных уголков России и стран СНГ – Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Брянска, Нижнего Новгорода, Ижевска, а также Казахстана и Украины.

С 15 ноября 2021 по 10 января 2022 года будет проходить второй этап проекта, в рамках которого перед участниками будет стоять задача в игровом формате собрать собственную виртуальную коллекцию, участвовать в розыгрыше ценных призов, каждый день получать подарки от «Якитории» и партнеров. Кроме того, в течение двух месяцев проект будет сопровождать специальная образовательная программа в социальных сетях «Якитории», посвященная современному искусству и коллекционированию. Также на сайте проекта можно задать вопросы художникам, подробнее изучить их творчество. По итогам акции всех участников, собравших хотя бы одну коллекцию, будет ждать розыгрыш суперпризов — различные гаджеты и поездка на Венецианскую биеннале современного искусства.

Кроме того, Бренд-шеф «Якитории» Станислав Бахаровский совместно с легендарным российским художником Андреем Бартеневым подготовили уникальный АРТ сет для гостей «Якитории», который можно будет получить в качестве приза или заказать в ресторане или с доставкой.

«Старт проекта «Коллекция», реализованного при поддержке Московской школы современного искусства, мы приурочили к празднованию 22-летия бренда. Нашей целью было помочь развитию арт-индустрии в России, поддержать современных художников. Аудитория «Якитории» достаточно разносторонняя, и большая ее часть — это люди, увлекающиеся живописью и, в частности, современным искусством. Подобный проект для нас не просто способ удержать лояльность гостей, у него более важная социальная роль – помочь широкой аудитории соприкоснуться с миром современного искусства и понять, что он не закрыт и сложен, но напротив, открыт и полон прекрасного. И мы уже на старте смогли увидеть большой отклик как среди представителей арт-сообщества, так и среди наших гостей.» — добавил Александр Муратов, директор по развитию компании-владельца бренда «Якитория».

Женя Миронов. Вселенный на палочках

«Для Московской школы современного искусства в первую очередь было важно поддержать молодых художников, которые работают в области современного искусства, и дать возможность широкой аудитории познакомиться с их творчеством. Очень приятно, что проект вызвал широкий интерес и участники прислали много отличных работ. – отметил Михаил Левин, директор Московской школы современного искусства. — Членам жюри было крайне непросто отобрать 22 финалиста среди участников, и тем более выбрать трех призеров, так как действительно было много достойных претендентов»

«Благодаря действиям большого количества профессионалов искусство из закрытой и кулуарной области становится более доступным и открытым. И важно, что такой крупный бренд, как Якитория, тоже помогает в этом непростом деле, привлекая свою аудиторию. Поддержка художников крайне важна и в том числе информационная. Им очень ценно признание, интерес к их творчеству как можно большего количества людей. – добавила Юля Василенко, исполнительный директор Московской международной биеннале молодого искусства в ММОМА.- Надеюсь, что, благодаря этому проекту, художники, принявшие в нем участие, приобретут новых почитателей своего таланта из многомиллионной аудитории Якитории, и он положит начало новым коллекциям».

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