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СпортКультура

Якутия делает ставку на киберспорт: новый центр и поддержка

By: T1

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Фото: Андрей Сорокин

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Якутия делает ставку на киберспорт: новый центр и поддержка

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В столице республики на базе молодёжного центра «Патриот» появится Центр киберспорта. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев на встрече с представителями киберспортивного сообщества.

Новая площадка будет заниматься подготовкой спортсменов, образовательными программами и проведением соревнований — вплоть до Чемпионата России. Оборудование для центра уже закуплено.

На встрече присутствовали игроки и тренеры профессиональной команды HOTU, которая сегодня входит в число сильнейших в мире. Николаев отметил, что киберспорт развивается стремительно, и Якутия благодаря успехам HOTU уже заявила о себе на международной арене.

«В 2025 году HOTU обыгрывала первую и вторую команды мирового рейтинга. Это дало мощный импульс развитию киберспорта в республике. Сегодня Якутия не просто участвует в мировом движении, а формирует собственную школу и растит новое поколение игроков», — подчеркнул председатель Федерации киберспорта Якутии Баир Дамдинжапов.

Глава республики также сообщил, что поддержка киберспорта будет расширена: федерация продолжит получать гранты, а лучшие игроки смогут претендовать на звание лучших спортсменов года. Кроме того, для тренировок и соревнований планируют использовать современные школы и ИТ-центры в районах.

В завершение встречи Николаев пожелал команде HOTU удачи на Чемпионате России, который пройдёт в Москве на VK Play Арене в конце июля.

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