Якутские ученые и специалисты Института этнологии и антропологии РАН воссоздадут лицо воина, жившего 4 тысячи лет назад

В Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) в Якутске стартовала реализация междисциплинарного проекта по 3D-оцифровке антропологических материалов и археологических артефактов из собрания Музея археологии и этнографии.

Ученые СВФУ и Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН сканируют весь материал из Кердюгенского неолитического погребения – череп, скелет, щит и доспех воина, а также сопроводительный материал для реконструкции в 3D-формате.

Как рассказала директор Музея археологии и этнографии СВФУ Лилия Алексеева, погребение было найдено в 2004 году в ходе полевых работ Заречного отряда археологической экспедиции Якутского государственного университета (ныне СВФУ) в 9 км от села Чурапча Чурапчинского района Якутии в местности Кердюген. Костяк принадлежал мужчине зрелого возраста – 40-50 лет, среднего роста – около 165 см. Он был полностью укрыт щитом, состоящим из более 100 костяных пластин. В ногах погребенного был уложен доспех из роговых пластин с отверстиями для крепления. Сопроводительный материал состоял из каменных предметов и фрагментированных костяных изделий. В ходе раскопок, у правого колена, были обнаружены фрагменты костей еще одного погребенного.

«Дальнейшие антропологические исследования показали, что череп погребенного по морфологическим признакам близок к арктической расе. Характер развития костей показывает Кердюгенского воина как очень сильного человека с большой мышечной массой. Следы переломов левой ноги и многочисленных компрессионных травм суставов рук и ног, полученных, по-видимому, в результате прыжка с большой высоты, свидетельствуют об экстремальном образе жизни погребенного. Развитие костей плечевого пояса, костей предплечий, позволили предположить активное использование лука. Боевой комплект, состоящий из щита и доспеха, на наш взгляд, являются показателем не ординарного погребения, а захоронения воина или вождя эпохи позднего неолита», – сказала Лилия Алексеева.

Погребение Кердюгенского воина является наиболее изученным. Проведено радиоуглеродное датирование, антропологические исследования, рассмотрены вопросы погребальных традиций и обрядов, социальной дифференциации общества, военного дела и так далее, добавила директор: «На данный момент перед нами стоит задача визуализировать облик Кердюгенского воина. Тем более, что новейшие технологии реконструкции внешности с использованием 3D-методов позволяют с высокой степенью научной достоверности визуализировать внешность человека, жившего не одну тысячу лет назад».

Младший научный сотрудник Центра физической антропологии ИЭиА РАН Равиль Галеев подчеркнул, что сейчас первостепенная задача – это отсканировать весь имеющийся материал погребения. Следующий этап – воссоздание облика воина.

«За основу возьмем данные современного населения, которые близки к этому антропологическому типу. На основе краниологического типа, который предложен, подберем несколько наборов и сделаем контурную реконструкцию. После оценки остановимся на средней величине, которая даст возможность сделать базовую модель. Находка хороша изученная, огромную часть работы ранее проделали новосибирские антропологи. Будем искать дополнительные данные, чтобы повысить достоверность реконструкции находки», – резюмирует Равиль Галеев.

Кроме научных целей важной задачей проекта, как отмечает декан исторического факультета Наталья Стручкова, является ознакомление молодых исследователей с новыми технологическими достижениями в области получения формы и облика реальных объектов в 3D-формате. Так, сотрудники проекта по 3D-оцифровке антропологических материалов и археологических артефактов на днях провели научный семинар и лекцию по теме 3D-реконструкции для студентов СВФУ.

Руководитель археологической практики ИФ Кюннэй Пестерева и преподаватель сетевой магистратуры «Археология и этнология Центральной и Северной Азии» факультета Капитолина Яковлева обратили внимание, что новые технологии 3D-реконструкции востребованы в археологических и этнографических исследованиях студентов, а получение навыков в этой области значительно расширят их возможности для изучения древней истории Якутии.

Напомним, что междисциплинарный проект «3D-оцифровка антропологических материалов и археологических артефактов из собрания МАЭ СВФУ (Кердюгенское неолитическое погребение)» реализуется в рамках договора о сотрудничестве между СВФУ и Институтом этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, одним из направлений которого являются исследования по сохранению и реконструкции историко-культурного и археологического наследия.

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