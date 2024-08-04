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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Якутский анимационный фильм «Мунха» победил на Budapest Short Cut Film Festival

editor
By editor
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Якутский мультфильм «Мунха» назван лучшим короткометражным анимационным фильмом в рамках Budapest Short Cut Film Festival — международного фестиваля короткометражного кино, который ежегодно проходит в столице Венгрии.

«Мунха» является неоднократным победителем киносмотров. В частности, в июне лента получила приз за лучший фильм для детей на II Международном анимационном фестивале «МультПрактика» в Воронеже.

Сюжет ленты разворачивается вокруг маленькой девочки Ньукку — обладательницы волшебных варежек. Вместе с отцом и старшим братом она попытает свои силы в традиционной якутской коллективной подледной рыбалке на карася при помощи невода. Традиция такой рыбалки, которая и называется «мунха», бережно сохраняется в Якутии по сей день. Мунха — это не только рыбалка, но и праздник единения, взаимопомощи, дружбы, на который собираются всем селом.

Ленту создала анимационная студия «Тундра» — резидент креативного кластера «Квартал Труда» в Якутске. «Мы стремились запечатлеть чудо и магию подледной рыбалки глазами ребенка. Фильм подчеркивает важность сохранения таких традиций для будущих поколений», — отмечают создатели картины.

«Мунха» — второй короткометражный мультфильм студии «Тундра» из серии, посвященной зиме в Якутии. Мультфильмы раскрывают тему якутской зимы с помощью уникальных якутских феноменов: легенды о Быке Холода, зимней рыбалки и таинственном периоде гаданий.

Напомним, что лента «Бык холода» ранее стала победителем в номинации Indigenous Language Production Award на фестивале imagineNATIVE в Торонто.

Третья картина студии «Тундра» будет называться «Танха». Она выйдет в конце 2024 года и расскажет о трех детях, который соберутся в уютном теплом доме, чтобы призвать таинственного «чөчүөккэ» и узнать, что их ждет в будущем.

«Наша миссия — привнести в мир анимации уникальность культур народов севера и развить индустрию анимации в Якутии», — подчеркивают аниматоры.

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