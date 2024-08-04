Якутский анимационный фильм «Мунха» победил на Budapest Short Cut Film Festival

Якутский мультфильм «Мунха» назван лучшим короткометражным анимационным фильмом в рамках Budapest Short Cut Film Festival — международного фестиваля короткометражного кино, который ежегодно проходит в столице Венгрии.

«Мунха» является неоднократным победителем киносмотров. В частности, в июне лента получила приз за лучший фильм для детей на II Международном анимационном фестивале «МультПрактика» в Воронеже.

Сюжет ленты разворачивается вокруг маленькой девочки Ньукку — обладательницы волшебных варежек. Вместе с отцом и старшим братом она попытает свои силы в традиционной якутской коллективной подледной рыбалке на карася при помощи невода. Традиция такой рыбалки, которая и называется «мунха», бережно сохраняется в Якутии по сей день. Мунха — это не только рыбалка, но и праздник единения, взаимопомощи, дружбы, на который собираются всем селом.

Ленту создала анимационная студия «Тундра» — резидент креативного кластера «Квартал Труда» в Якутске. «Мы стремились запечатлеть чудо и магию подледной рыбалки глазами ребенка. Фильм подчеркивает важность сохранения таких традиций для будущих поколений», — отмечают создатели картины.

«Мунха» — второй короткометражный мультфильм студии «Тундра» из серии, посвященной зиме в Якутии. Мультфильмы раскрывают тему якутской зимы с помощью уникальных якутских феноменов: легенды о Быке Холода, зимней рыбалки и таинственном периоде гаданий.

Напомним, что лента «Бык холода» ранее стала победителем в номинации Indigenous Language Production Award на фестивале imagineNATIVE в Торонто.

Третья картина студии «Тундра» будет называться «Танха». Она выйдет в конце 2024 года и расскажет о трех детях, который соберутся в уютном теплом доме, чтобы призвать таинственного «чөчүөккэ» и узнать, что их ждет в будущем.

«Наша миссия — привнести в мир анимации уникальность культур народов севера и развить индустрию анимации в Якутии», — подчеркивают аниматоры.