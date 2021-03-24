Якутский фильм «Чёрный снег» стал доступен на онлайн-платформах

Фильм режис­се­ра из Яку­тии Сте­па­на Бур­на­ше­ва «Чёр­ный снег» стал досту­пен на трех стри­мин­го­вых пло­щад­ках — ОККО, Premiere и Wink. В рос­сий­ский про­кат «Чер­ный снег» вышел 28 янва­ря это­го года. Ранее кар­ти­на заво­е­ва­ла Гран-при кино­фе­сти­ва­ля «Окно в Евро­пу» и спец­приз от Гиль­дии про­дю­се­ров России.

Сюжет лен­ты раз­во­ра­чи­ва­ет­ся вокруг даль­но­бой­щи­ка Гоши, кото­рый в сво­ем род­ном насе­лен­ном пунк­те зани­ма­ет­ся про­да­жей нека­че­ствен­но­го алко­го­ля. Во вре­мя одной из поез­док из арк­ти­че­ско­го села в Якутск у героя лома­ет­ся маши­на, и он оста­ет­ся один на один с суро­вой тунд­рой. Автор филь­ма, а вме­сте с ним и зри­те­ли зада­ют­ся вопро­сом: смо­жет ли пер­со­наж осо­знать свои ошиб­ки и выжить?

В ско­ром вре­ме­ни, 25 мар­та, на онлайн-плат­фор­мах так­же ста­нет досту­пен фильм «Пуга­ло» еще одно­го режис­се­ра из Яку­тии Дмит­рия Давы­до­ва. Напом­ним, в про­шлом году мисти­че­ская дра­ма была удо­сто­е­на Гран-при «Кино­тав­ра» и заво­е­ва­ла Приз зри­тель­ских сим­па­тий на меж­ду­на­род­ном кино­фе­сти­ва­ле стран АТР «Мери­ди­а­ны Тихо­го» во Вла­ди­во­сто­ке. Кро­ме того, «Пуга­ло», номи­ни­ро­ва­но на пре­мию «Ника».

И «Пуга­ло», и «Чер­ный снег» вошли в ТОП-10 самых кас­со­вых якут­ских филь­мов за послед­ние 5 лет, собрав в про­ка­те 10 369 154 руб. и 6 708 310 руб. соответственно.

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