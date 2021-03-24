Якутский фильм «Чёрный снег» стал доступен на онлайн-платформах

Фильм режиссера из Якутии Степана Бурнашева «Чёрный снег» стал доступен на трех стриминговых площадках — ОККО, Premiere и Wink. В российский прокат «Черный снег» вышел 28 января этого года. Ранее картина завоевала Гран-при кинофестиваля «Окно в Европу» и спецприз от Гильдии продюсеров России.
Сюжет ленты разворачивается вокруг дальнобойщика Гоши, который в своем родном населенном пункте занимается продажей некачественного алкоголя. Во время одной из поездок из арктического села в Якутск у героя ломается машина, и он остается один на один с суровой тундрой. Автор фильма, а вместе с ним и зрители задаются вопросом: сможет ли персонаж осознать свои ошибки и выжить?
В скором времени, 25 марта, на онлайн-платформах также станет доступен фильм «Пугало» еще одного режиссера из Якутии Дмитрия Давыдова. Напомним, в прошлом году мистическая драма была удостоена Гран-при «Кинотавра» и завоевала Приз зрительских симпатий на международном кинофестивале стран АТР «Меридианы Тихого» во Владивостоке. Кроме того, «Пугало», номинировано на премию «Ника».
И «Пугало», и «Черный снег» вошли в ТОП-10 самых кассовых якутских фильмов за последние 5 лет, собрав в прокате 10 369 154 руб. и 6 708 310 руб. соответственно.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.