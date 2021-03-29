Якутский фильм «Пугало» вышел в онлайн-прокат

Мисти­че­ская дра­ма «Пуга­ло» режис­сё­ра из Яку­тии Дмит­рия Давы­до­ва ста­ла доступ­на на трёх онлайн-пло­щад­ках — Okko, Premiere и Wink. Во все­рос­сий­ский про­кат кар­ти­на вышла месяц назад — 25 фев­ра­ля 2021 года и вошла в ТОП-10 самых кас­со­вых якут­ских филь­мов за послед­ние 5 лет, собрав 10 369 154 руб.

В цен­тре сюже­та — зна­хар­ка, кото­рая живёт в якут­ской деревне. Одно­сель­чане сто­ро­нят­ся её, но тай­ком спе­шат за помо­щью, ведь толь­ко она, Пуга­ло, может изба­вить их от болез­ней. А для неё это про­кля­тие, она каж­дый раз кля­нет­ся, что не будет боль­ше помо­гать людям, но каж­дый раз не может им отка­зать. Пуга­ло зна­ет, что её дар когда-нибудь её погу­бит, но про­дол­жа­ет быть един­ствен­ным шан­сом на спасение.

«Онлайн-релиз наше­го филь­ма сра­зу на трёх боль­ших стри­мин­го­вых пло­щад­ках — зна­чи­мое собы­тие для все­го якут­ско­го кине­ма­то­гра­фа. Это даёт нам воз­мож­ность вый­ти на широ­кую ауди­то­рию, а широ­кой ауди­то­рии — воз­мож­ность бли­же позна­ко­мить­ся с реги­о­наль­ным кино. Рады, что те, кому не уда­лось посмот­реть фильм в кино­те­ат­ре, смо­гут сде­лать это онлайн. При­чём легаль­но — важ­но пони­мать, что автор­ское кино нуж­да­ет­ся в под­держ­ке ответ­ствен­ных зри­те­лей, кото­рые пред­по­чи­та­ют смот­реть филь­мы в хоро­шем каче­стве. Наде­ем­ся, люди про­дол­жат делить­ся сво­им мне­ни­ем после про­смот­ра. Нам инте­ре­сен каж­дый отклик», – отме­ча­ет режис­сёр филь­ма Дмит­рий Давыдов.

Напом­ним, лен­та ста­ла пер­вым якут­ским филь­мом, вошед­шим в кон­курс­ную про­грам­му «Кино­тав­ра», и взя­ла сра­зу три при­за: Гран-при, приз Гиль­дии кино­ве­дов и кино­кри­ти­ков, приз за луч­шую жен­скую роль. Так­же фильм заво­е­вал приз зри­тель­ских сим­па­тий Меж­ду­на­род­но­го кино­фе­сти­ва­ля стран АТР «Мери­ди­а­ны Тихо­го» и спе­ци­аль­ный приз «Вера в кино» Меж­ду­на­род­но­го кино­фе­сти­ва­ля Tromsø IFF (Нор­ве­гия). Кро­ме того, у кар­ти­ны по три номи­на­ции на кино­пре­ми­ях «Ника» и «Белый слон» — «Луч­ший игро­вой фильм», «Луч­шая режис­сёр­ская рабо­та» и «Луч­шая жен­ская роль».

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