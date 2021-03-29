Якутский фильм «Пугало» вышел в онлайн-прокат

Мистическая драма «Пугало» режиссёра из Якутии Дмитрия Давыдова стала доступна на трёх онлайн-площадках — Okko, Premiere и Wink. Во всероссийский прокат картина вышла месяц назад — 25 февраля 2021 года и вошла в ТОП-10 самых кассовых якутских фильмов за последние 5 лет, собрав 10 369 154 руб.
В центре сюжета — знахарка, которая живёт в якутской деревне. Односельчане сторонятся её, но тайком спешат за помощью, ведь только она, Пугало, может избавить их от болезней. А для неё это проклятие, она каждый раз клянется, что не будет больше помогать людям, но каждый раз не может им отказать. Пугало знает, что её дар когда-нибудь её погубит, но продолжает быть единственным шансом на спасение.
«Онлайн-релиз нашего фильма сразу на трёх больших стриминговых площадках — значимое событие для всего якутского кинематографа. Это даёт нам возможность выйти на широкую аудиторию, а широкой аудитории — возможность ближе познакомиться с региональным кино. Рады, что те, кому не удалось посмотреть фильм в кинотеатре, смогут сделать это онлайн. Причём легально — важно понимать, что авторское кино нуждается в поддержке ответственных зрителей, которые предпочитают смотреть фильмы в хорошем качестве. Надеемся, люди продолжат делиться своим мнением после просмотра. Нам интересен каждый отклик», – отмечает режиссёр фильма Дмитрий Давыдов.
Напомним, лента стала первым якутским фильмом, вошедшим в конкурсную программу «Кинотавра», и взяла сразу три приза: Гран-при, приз Гильдии киноведов и кинокритиков, приз за лучшую женскую роль. Также фильм завоевал приз зрительских симпатий Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» и специальный приз «Вера в кино» Международного кинофестиваля Tromsø IFF (Норвегия). Кроме того, у картины по три номинации на кинопремиях «Ника» и «Белый слон» — «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссёрская работа» и «Лучшая женская роль».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.