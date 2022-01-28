Якутский киноальманах «Ыт» будет доступен в онлайн-кинотеатре PREMIER

1 февраля 2022 года в онлайн-кинотеатре PREMIER для подписчиков станет ко-эксклюзивно доступна якутская драма ​​«Ыт». Киноальманах был удостоен специального приза на 37-ом Варшавском международном кинофестивале «За чистый кинематографический взгляд на простую повседневную жизнь».

Режиссерами и авторами сценария выступили лауреат «Кинотавра» Дмитрий Давыдов («Пугало») и обладатель главной награды фестиваля «Окно в Европу-2020» Степан Бурнашев («Черный снег»). Производством фильма занималось две якутские киностудии «Сайдам Барыл» и «Bonfire».

В кинокартине ​​«Ыт» собрано семь деревенских историй о добрых и злых соседях. Маленький сын берет без спроса ружье своего отца и одалживает другу. Деревенский глава узнает, что молодой парень привез невесту в дом, но ее знакомство с родственниками обернулось опасным конфликтом. Ясно, что только он может не довести дело до трагедии. Глава молодой семьи продает дом родственницы и случайно теряет деньги — из–за этого у него начинают портиться отношения с женой. Смогут ли они сохранить семью? Всем героям предстоит сделать нелегкий выбор.

Съемки «Ыт» проходили в Амгинском улусе. В проекте приняли участие заслуженные артисты Республики Саха (Якутия), а также актеры Амгинского народного театра и жители Амгинского улуса.

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