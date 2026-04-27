Якутское кино приближается к миллиарду кассовых сборов

С начала 2000-х годов суммарные сборы якутского кино составили 961 млн рублей. В ближайшее время ожидается преодоление отметки в 1 млрд рублей, что станет значимым рубежом и подтвердит формирование отрасли не только как культурного, но и как экономического направления.

Об этом в ходе Прямой линии сообщил глава Якутии Айсен Николаев, отметив устойчивую динамику развития отрасли, которая постепенно занимает заметное место в экономике республики.

«Якутский кинематограф сегодня — это уже не феномен, не случайная вспышка. Мы сейчас всем доказали, что якутское кино — один из лидеров российского кинематографа», — подчеркнул он. По его словам, рост подтверждается конкретными показателями. В 2023 году кассовые сборы якутского кино составили около 100 млн рублей, в 2024 году — уже 157 млн рублей, а по итогам 2025 года достигли 280 млн рублей.

Расширение зрительской аудитории создаёт предпосылки для продвижения якутского кино за пределами региона.

Параллельно ведётся работа по развитию инфраструктуры. В Якутске планируется по поручению Президента России Владимира Путина приступить к проектированию многофункционального кинопавильона полного цикла, включённого в мастер-план развития города. Он обеспечит возможность круглогодичных съёмок, а также предоставит отрасли современные павильоны, студии звукозаписи, оборудование для работы с изображением и специализированную технику.

Глава Якутии также сообщил, что сформирована творческая бригада по созданию фильма о Герое Российской Федерации Андрее Григорьеве с позывным «Тута». «Известный режиссёр Михаил Лукачевский занимается подготовкой к съёмкам картины. Сейчас проект принимает участие в конкурсе Фонда кино. В случае, если доверят этот фильм нам снимать, то мы, конечно, снимем фильм, которым будет гордиться и республика, и вся Россия», — заявил Айсен Николаев.