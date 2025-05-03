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Якутянка Анисия Степанова вошла в тройку победителей среди лучших сказителей мира

editor
By editor
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Анисия Степанова
Фото предоставлено Пресс-службой Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Сотрудник Дома Олонхо им. Г.Г. Колесова Мегино-Кангаласского района Анисия Степанова заняла почётное третье место на IV Международном фестивале бахши в городе Хива Республики Узбекистан.

Будучи единственным представителем России, якутянка вошла в тройку лучших сказителей мира, исполнив олонхо «Күн Эрили» своего деда, известного олонхосута Николая Степанова — Ноорой из Мегино-Кангаласского улуса.

В фестивале, направленном на сохранение традиционной культуры, приняли сказители более чем из 40 стран. Кроме того, в рамках II культурного форума тюркского мира выступили известные деятели культуры и искусства, учёные из стран, занимающиеся изучением искусства сказительства.

Директор Дома Олонхо им. Г.Г. Колесова Евдокия Иванова представила доклад о проводимой в республике работе по развитию и популяризации эпоса Олонхо. Эксперты и слушатели высоко оценили системность и глубину представленных материалов.

Также в ходе форума подписано соглашение о совместной деятельности между Домом Олонхо им. Г.Г. Колесова и Узбекским институтом национальной музыки и искусства им. Юнуса Раджаби. Были обсуждены возможности реализации совместных проектов со сказителями Кыргызстана, Туркменистана и Казахстана.

Фестиваль бахши в этом году проводился в четвёртый раз. Впервые фестиваль стартовал в городе Термезе при участии президента Узбекистана Шавката Мирзиёва, затем продолжился в Нукусе и Гулистане.

Напомним, в Якутии по Указу Главы республики Айсена Николаева создана единая система Домов Олонхо. Также учреждены стипендии Главы Якутии носителям традиционного культурного наследия, в том числе ежегодно вручается ежемесячная стипендия исполнителям героического эпоса Олонхо.

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