Яндекс Фабрика и Гжельский фарфоровый завод представили лимитированную коллекцию посуды по мотивам сказки «Репка»

Бренд товаров для дома Pragma от Яндекс Фабрики представил коллаборацию с Гжельским фарфоровым заводом. Лимитированная коллекция посуды вдохновлена сказкой «Репка». Ее герои — Жучка, Кошка и Мышка — изображены на тарелках, также в коллекцию вошла чашка с репкой. Коллекция не изменяет привычной стилистике гжели: ярко-синим и белым узорам, выполненным вручную мастерами завода. Классическая роспись дополняется современной иллюстрацией.

Сотрудничество Яндекс Фабрики и Гжельского фарфорового завода стало дебютом новой линейки Pragma Lepta. Она будет сосредоточена на коллаборациях по мотивам народных промыслов и произведений художников.

«Мы задумали «Репку» как коллекцию, которая переносит в мир детства, где вновь возникает вера в чудеса, а каждая вещь в доме кажется по-настоящему особенной. Сказка была выбрана не случайно — она символизирует единение и взаимопомощь, напоминая, что даже самые сложные задачи становятся по плечу, если браться за них вместе. Сюжет отражен не только в графическом оформлении, но и в форме самих предметов: три тарелки различной величины олицетворяют персонажей произведения», – говорит арт-директор бренда Pragma Вера Зверева.