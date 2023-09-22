Впервые в столицу Республики Татарстан, город Казань, приедет легендарный мюзикл Чувашской филармонии «12 стульев». Авторы: И. Зубков и А. Вулых, режиссёр - Янина Мелехова. Спектакль состоится 27 сентября в Театре имени Галисгара Камала.

Для Янины Мелеховой, популярной актрисы театра и кино, режиссёра спектакля это тоже первое знакомство с Татарстаном:

«Несколько лет назад я оказалась в Казани, но тогда заболела и так ни разу не вышла на улицу. Очень надеюсь, что в этот раз удастся погулять, посмотреть на достопримечательности, пообщаться с людьми и попробовать местную кухню.

Все привыкли воспринимать "12 стульев" как комедию, и только в нашей интерпретации - это трагикомедия, которая глубоко раскрывает и образ Кисы Воробьянинова, и Остапа Бендера. Всё это в сочетании с прекрасными костюмами, созданными Катей Танюшкиной, гениальной музыкой Игоря Зубкова и живым пением актеров Чувашской филармонии заставляет зал и смеяться, и плакать, и подолгу рукоплескать по окончанию спектакля».

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