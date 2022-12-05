«ЯРКО» приняла участие в российско-китайском диалоге в сфере анимации

1 декабря состоялся второй российско-китайский диалог в сфере анимации. Организаторами встречи выступили Ассоциация анимационного кино (ААК), Китайская ассоциация радио-, кино- и телевидения (CARFTE) и Китайская ассоциация анимации (CAA) при поддержке Национальной администрации радио- и телевидения КНР (NRTA) и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Мероприятие прошло в гибридном формате.

Почетными гостями встречи стали Ли Шаоян, генеральный секретарь CARFTE, Ма Ли, президент CAA, Ян Ни, заместитель директора Департамента международного сотрудничества NRTA и Ирина Мастусова, исполнительный директор ААК. В диалоге приняли участие учреждения по производству анимации, телевизионные и сетевые платформы аудиовизуального вещания, компании, занимающиеся исследованиями и разработками в области производства анимации обеих стран. Они представили свои новые проекты, рассказали про их продвижение, поделились опытом международного сотрудничества, а также обсудили возможности совместного производства.

Проекты анимационной компании «ЯРКО» представила Тамара Сокурова, менеджер по дистрибуции контента. Она познакомила слушателей с анимационными сериалами «Команда МАТЧ», «Дракошия», «Улётная доставка!» и «Тикабо».

«ЯРКО» – мультибрендовая компания с уникальным подходом к созданию анимационного контента и полным циклом производства проектов: от рождения идеи до реализации проекта, дистрибуции и лицензирования, маркетингового и PR-продвижения. Входит в группу компаний ГПМ КИТ в составе «Газпром-Медиа Холдинга» с 2021 года. В портфолио компании – детские медиапроекты для широкой аудитории. Сегодня у компании на разных стадиях производства более 15 проектов для детей от 0 до 12 лет.

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