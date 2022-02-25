«ЯРКО» удивит на LWR

24 февраля 2022 года прошла первая публичная презентация нового актива холдинга «Газпром-Медиа» — компании «ЯРКО».

«ЯРКО» — мультибрендовая компания с уникальным подходом к созданию анимационного контента и полным циклом анимации от идеи до дистрибуции. В работе компании на сегодня 12 проектов для разнообразных целевых аудиторий, планируется расширять пакет брендов, главное требование к которым – высокое качество контента. В 2022 году запланированы четыре релиза сериалов.

Компания вошла в холдинг «Газпром-Медиа» в мае 2021 года небольшой командой, к началу 2022 года в составе компании созданы подразделения девелопмента, анимационная студия с распределенными командами, коммерческий департамент и собственное лицензионное агентство, а также дизайн-студия по созданию стайл-гайдов проектов.

В марте 2022 года компания «ЯРКО» впервые принимает участие в лицензионной выставке в «Крокус-Экспо» и проводит закрытую презентацию проектов для возможных партнеров.

Презентация «C нами Ярко. Новая анимационная студия «Газпром-Медиа» пройдет 2 марта с 12-30 до 13-15 в зале 8 (конференц-зал К на территории выставки).

Зарегистрироваться можно, написав на animation.sales@gpm-kit.ru

Коммерческий директор «ЯРКО» Кристина Силиверстова и директор по развитию Дмитрий Аверкиев расскажут о подходах и проектах компании, маркетинговом сопровождении проектов, а также собственном лицензионном агентстве и развитии портфеля лайфстайл-брендов. На встречу приглашены партнеры и представители лицензионной индустрии в категориях: игрушки, посуда, одежда, паззлы, паблишинг, домашний текстиль и многие другие.

Кристина Силиверстова, коммерческий директор «ЯРКО»:

– Мы точно будем яркими и заметными. 2 марта состоится крупнейшая лицензионная выставка LWR в «Крокус Экспо» в Москве, где у нас пройдёт закрытая презентация, и мы заявим часть наших проектов. На публичной презентации мы много говорили про саму компанию, про наши процессы, а детали о проектах и возможности коллабораций мы представим на выставке.

Альбина Мухаметзянова, генеральный директор и генеральный продюсер «ЯРКО»:

– Анимационный рынок, конечно, ждёт нового члена в свою семью, ждет наши новые бренды, наши новые активности. Мы хотим стать полноценным участником рынка и планируем зайти в top, потому что мы ставим себе амбициозные цели, у нас большой пул проектов, мы взяли за основу проектный подход и коммерциализацию.

Дмитрий Аверкиев, директор по развитию «ЯРКО»:

– Мы одновременно развиваем и делаем два процесса — это контент-девелопмент и бренд-девелопмент. Имеется в виду, что мы, не финаля разработку концепции, библии проекта, уже на ранних стадиях проверяем его через аналитику на связь с рынком для того, чтобы он максимально подходил и под целевую аудиторию, и под потребности наших бизнес-партнеров.

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