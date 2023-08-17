Ярмарка «Арт.Молодость» открыла свои двери на Фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ»

С 17 по 21 августа в Крыму, в бухте Капсель под Судаком проходит юбилейный Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». В рамках фестиваля на протяжении 4-х дней ярмарка-выставка «Арт.Молодость» познакомит любителей необычного и аутентичного с представителями локальных брендов аксессуаров, одежды, украшений, товаров для дома и не только.

Ярмарка «Арт.Молодость» открыла свои двери на период с 17 по 20 августа в рамках Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» на побережье Черного моря, в бухте Капсель под Судаком. Ярмарка-выставка собрала на одной площадке покупателей и продавцов, которых объединяет любовь к современному искусству, моде и уютным предметам быта. Цель ярмарки — интегрировать талантливых молодых творцов, создающих уникальный продукт, в общий современный контекст, помочь им найти возможность для реализации своего продукта, а также познакомить потребителей-любителей необычного и нетипичного искусства с новыми брендами и именами.

Резидентами ярмарки стали представители абсолютно разных направлений творчества: одежда из натуральных тканей, кольца и серьги ручной работы, авторские свечи в кокосе, керамические изделия, лавандовые саше и мыло, домашнее варенье из крымской розы и многое другое. Свою продукцию представили творцы из Симферополя, Севастополя, Гурзуфа, Судака, Коктебеля, а также создатели своего продукта из Коломны, Нижнего Новгорода, Иваново и Москвы. У всех участников и зрителей фестиваля «Таврида.АРТ» будет возможность приобрести необычную авторскую продукцию, а также посетить мастер-классы по кастомизации и изготовить украшения из дерева своими руками.

Стать участником ярмарки «Арт.Молодость» — возможность показать свое творчество огромной аудитории, реализовать свою продукцию и получить удовольствие от процесса взаимодействия с людьми, обмена эмоциями и мнениями под крымским солнцем на берегу моря.

«Наш бренд ставит перед собой цель популяризировать эстетику советского авангарда через тактильную коммуникацию с предметом. Мы сотрудничаем с внуком советского художника-авангардиста Александра Родченко и используем творения живописца в своей продукции, при этом применяем новые материалы и технологии. В нашей линейке: сережки, напечатанные на 3D-принтере из модельной смолы, кольца из переработанного пластика и нейзильбера, а также открытки с тактильным покрытием, наклейки, постеры с изображением работ как самого Родченко, так и других представителей советского авангарда. Хочу отметить, что часть прибыли с продукции мы отдаем в фонд по сохранению памятников архитектурного наследия.

Участие в ярмарке «Арт.Молодости» позволит проекту обрести узнаваемость и найти партнеров в разных городах и регионах страны. После «Тавриды», например, наша продукция будет представлена на выставке, посвященной творчеству Родченко в Саратове, сейчас заключаем партнерство с музеем в Самаре. Хочется и дальше продолжать находить полезные знакомства в разных городах для привлечения большего внимания к авангарду советских времен», — делится планами Кристина Малышева, автор проекта «Бубновый Валет».

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