Дарья Фетисова. Проект «Дом Силы». Духовное. 2022. Холст, акрил, 280x197 см

Ярмарка молодого современного искусства blazar объявляет программу четвертого выпуска, который пройдет с 21 по 24 сентября 2023 года при поддержке генерального партнера Яндекс Маркет, партнеров MR Group, Алисы и умных устройств Яндекса, YandexGPT, THE CULTT. blazar — официальный спутник 11-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow.

blazar – это секция с более 80 независимых художников, 20 из которых участвуют при поддержке Агентства креативных индустрий, стенды 20 галерей, секция образовательных учреждений, 20 художников в секции цифрового искусства, а также лекторий и лаунж. Помощь с выбором работ на ярмарке будут оказывать медиаторы, прошедшие обучение у команды blazar.

Образовательная программа в лекторий ярмарки blazar адресована молодым художникам и начинающим профессионалам художественной и креативной индустрии. Совместно с АКИ пройдут практико-ориентированные мастер-классы со специалистами в области права, маркетинга, образования и имиджа. Также посетители смогут познакомиться с ультра современными художественными практиками и узнать о существующих в нашей стране возможностях реализовать даже самых технически невероятный проект. Отдельное внимание в этом году будет уделено моде и трендам фэшн-индустрии. Также в этом году в лектории ярмарки появился новый раздел под названием «Мастер-фигура» – серия встреч с важнейшими представителями культурной индустрии: директорами музеев, коллекционерами, меценатами, предпренимателями и так далее. Куратор лектория — Мария Кравцова, шеф-редактор издания о современном искусстве «Артгид».

В субботу и воскресенье будет организована детская интерактивная программа совместно с Арт-клубом Kidsartweekend, который организует на карте ярмарки особую локацию - KIDS ART FUTURE PLACE, где дети создадут свое арт-пространство будущего. В этом году дети от 5 до 13 лет смогут почувствовать себя художниками и галеристами и создать свои арт-проекты будущего.

Программа разделена на два блока: для детей от 5 до 7 — «Я - часть арт-пространства будущего» и для подростков от 8 до 13 лет — «Мое искусство будущего».

Генеральный партнер ярмарки Яндекс Маркет представит в своем поп-ап магазине товары локальных мастеров из раздела «Ремёсла», а также эксклюзивный дроп, созданный в коллаборации с художниками-фаворитами Яндекс Маркета прошлогодней ярмарки blazar – Даниилом Соболевым, Кириллом Бурыгиным и Инной Крыжановской. Также в этом году Яндекс Маркет предложил нескольким художникам, среди которых Ринат Мустафин, Алёна Жандарова, Сергей Обухов и Дарья Гончарова, переосмыслить один из классических жанров изобразительного искусства. Современные креаторы всегда стараются выйти за рамки академического рисунка, вдохновляясь тем, что окружает их в реальной жизни. Это помогает взглянуть на привычное по-новому.

Партнер ярмарки MR Group представит корнер с участием проекта MOD со скульптурой «Carousel». Работа Саши Фроловой на blazar является прологом парка скульптур, который будет представлен на территории ЖК MOD от MR Group под кураторством Московского музея современного искусства (ММОМА) в 2024 году. В своих работах Саша Фролова, художница, работающая в жанрах скульптуры и перформанса, осознанно выбирает латекс, разные виды пластика и полимеров для своих произведений и создает невесомую монументальность. А белый цвет скульптуры «Carousel» выражает единство и отсылает нас к отсутствию краски в архаической и античной пластике, отсутствию не изначальному, но исторически сложившемуся.

Партнер ярмарки генеративная нейросеть нового поколения YandexGPT выступила полноценным соавтором работ пяти независимых художниц blazar: Оксаны Афанасьевой, Наталии Горячевой, Анны Кабировой, Полины Сурововой и Вари Щука. В секции независимых художников посетители смогут увидеть не только готовые произведения, но и понаблюдать за процессом их создания: в экспозиции представлены ролики, раскрывающие взаимодействие художниц с нейросетью.

Партнер ярмарки «Алиса и умные устройства Яндекса» откроет новые возможности для знакомства с работами 20 художников в секции цифрового искусства, которую blazar курирует совместно с Generative Gallery, проектом мультимедийной студии Radugadesign. Экспозиция будет оснащена новыми умными устройствами с Алисой — «ТВ Станцией» и «ТВ Станцией Про». Это телевизоры с голосовым управлением, которые сочетают в себе функции умной колонки с Алисой и смарт-ТВ.

Партнер ярмарки ресейл-платформа THE CULTT совместно с участницей секции независимых художников ярмарки blazar Катей Афониной создали инсталляцию из частей сумок и аксессуаров, которые не прошли проверку на подлинность, инсталляция дополнена только одним настоящим лотом. Совместный арт-объект посвящен поиску истинного Я среди множества фейков: ложных представлений о себе, других людей и мнений. Гостям ярмарки предлагается с помощью лупы попробовать найти оригинал и аутентифицировать таким образом себя.

В публичные дни в лаунже blazar откроется поп-ап «Sage» с кафе и зоной авторских работ арт-проекта «Sage глазами», в котором известные писатели, фотографы, режиссёры и художники представляют своё видение пространства, его смыслов и философии. Текущая коллаборация, которую проект представляет на ярмарке – вазы художницы и керамиста Маши Колосовской, расписанные друзьями Sage. В создании арт-объектов приняли участие: Полина Аскери, Екатерина Мухина, Юлия Акимова, Юлия Калманович, Ксения Китаева, Ксения Чилингарова, Анна Туразашвили, Ясмина Муратович, Евгений Заболотный, Наталья Догадина, Павел Камин, Валерий Сидоров, Владимир Перельман и Евгения Левшицкая. Средства от их продажи будут переданы на благотворительность.

Бренд Ola Ola представит представит коллекцию мерча ярмарки blazar — капсульную коллекцию с принтами Дарьи Барыбиной и Анны Касс, художников третьего выпуска blazar. Вещи из линейки будут представлены эксклюзивно и доступны для покупки на сайте ярмарки.

blazar будет сопровождать онлайн-версия, дублирующую реальную ярмарку, и доступная в дни проведения проекта. Посетители виртуальной ярмарки смогут купить любую работу, представленную на ней.

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