Ярмарка «Текстильлегпром» откроет новый сезон ВДНХ ЭКСПО

Выставочный сезон ВДНХ ЭКСПО традиционно откроет 59-я Федеральная оптовая ярмарка «Текстильлегпром». С 28 февраля по 3 марта в павильонах №55 и 57 ВДНХ представят весь спектр товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности.

Отраслевое событие объединит шесть тематических салонов, в которых примут участие производители и поставщики из России, Беларуси, Китая, Бразилии, ОАЭ, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Франции.

В Салоне оборудования представят новейшее оборудование для текстильной и легкой промышленности, запчасти, технологическую оснастку и контрольно-измерительные приборы. В Салоне технического текстиля, нетканых материалов и сырья покажут технические и суровые ткани, натуральные и химические волокна, пряжу, нити и красители, в Салоне трикотажных полотен — текстильный материал для производства мужской, женской и детской одежды, спортивной одежды, белья, домашнего текстиля и пряжу.

Большой выбор тканей, фурнитуры, текстильной галантереи, товаров для рукоделия, пряжи и ниток будет представлен в Салоне тканей и фурнитуры. В Салоне одежды и аксессуаров презентуют швейную и трикотажную одежду, чулочно-носочные изделия, нижнее белье и пляжную одежду, головные уборы и перчаточные изделия, в Салоне домашнего текстиля — декоративные ткани для интерьера, домашний текстиль для спальни, ванной, кухни и аксессуары.

В рамках деловой программы пройдут научно-практические конференции по самым актуальным проблемам отрасли, круглые столы, мастер-классы и бизнес-тренинги от ведущих экспертов рынка, практические семинары, конкурсы.

Ярмарка «Текстильлегпром» будет открыта с 28 февраля по 2 марта с 10:00 до 18:00, 3 марта с 10:00 до 14:00. Вход на мероприятие бесплатный.

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