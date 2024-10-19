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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUЯрмарка ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ уделила внимание модному кино

Ярмарка ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ уделила внимание модному кино

editor
By editor
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владислав ананишев

Отраслевые ярмарки «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» ведут свой отсчет с 1993 г., когда Акционерное общество «Рослегпром» совместно с концерном «Ростекстиль» провели первую оптовую ярмарку товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности в павильоне № 57 Всероссийского Выставочного Центра (ВДНХ) в Москве. С этого времени ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ стал традиционным местом встречи специалистов отрасли и ее партнеров. В 2001 г. ООО «РЛП-Ярмарка» присваивается диплом Торгово-промышленной палаты РФ за эффективное развитие выставочно-ярмарочной деятельности в интересах предприятий легкой промышленности.

Федеральная оптовая ярмарка «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» проводится при официальной поддержке: Минпромторга РФ, Министерства экономического развития, региональными министерствами промышленности, Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палаты и др., и является членом Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

«ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» — это российский аналог (первый в Новой России) Дюссельдорфской ярмарки, основанной в 15 веке. Формат «ярмарки» привычен для потребителей и специалистов уже более 500 лет в мире.

Сегодня Федеральные оптовые ярмарки товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» являются представительным отраслевым форумом: 2 500 отечественных и зарубежных участников, 60 000 кв. м. выставочной площади и более 30 000 специалистов-посетителей. На Ярмарке всегда проводится насыщенная деловая программа.

62 ярмарка «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» (далее — Ярмарка) прошла 25-27 сентября 2024 г. на площади 11 000 кв.м., на которой расположились 331 экспонент из 28 регионов России и 17 стран мира. За 3 дня Ярмарку посетили более 17 000 человек из 82 регионов России и 39 стран мира.

На Ярмарке появился новый раздел экспозиции «Мода России», а также выставили молодых дизайнеров в содружестве с институтом искусств РГУ им. А. Н. Косыгина — для привлечения аудитории их потенциальных работодателей.

26 сентября 2024 в рамках Деловой программы 62 «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» прошла Официальная деловая программа Международного кинофестиваля Журнала «Богема» / La Boheme Cinema (далее — Кинофестиваль, ISNI 0000 0005 1267 2135), на которой выступил его руководитель — Главный редактор Журнала «Богема» / La Boheme Magazine Ананишнев Владислав (ISNI 0000 0004 7880 261X).

Деловая программа Кинофестиваля была дополнительно проанонсирована на сайте «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ».

В рамках каждой Деловой программы Кинофестиваля презентуется отчет обо всех прошедших мероприятиях и план будущей работы. Участие Кинофестиваля в старейшей и крупнейшей российской Ярмарке легкой промышленности позволило еще раз подтвердить его модный статус — модного кинофестиваля.

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