Ярмарка яхт и катеров «Водный Мир» пройдет на территории Международного Московского Яхтенного Порта

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С 16 по 18 июня 2023 года на территории Международного Московского Яхтенного Порта пройдет тринадцатая ярмарка яхт и катеров «Водный Мир»!

водный мир - катера и яхты

На мероприятии будут:

  • лучшие предложения по продаже и покупке яхт и катеров;
  • тест-драйвы;
  • мастер-классы, интерактивы и шоу;
  • игровые зоны для гостей с детьми.

Каждый год ярмарка удивляет гостей огромным количеством представленных яхт и катеров, и 2023 не станет исключением. Это будет максимальная концентрация на единой территории водно-моторной техники от частных владельцев и официальных дилеров специализированных компаний.

Гости смогут пройти тест-драйв на яхтах и катерах, ощутить мощь и разнообразие представленной техники, увидеть разницу различных классов и размеров судов.

Для любителей активного отдыха будут оборудованы спортивные площадки и зоны для обучения водному спорту. В уютном ресторане под приятную музыку и атмосферу летнего отдыха вы сможете провести деловые встречи или просто отдохнуть в кругу друзей.

Ежегодно в ярмарке принимают участие более 40 экспонентов, на продажу выставляется от 35 до 70 катеров и моторных яхт. За 3 дня работы ярмарку посещают около 3 000 человек. Ярмарка яхт и катеров «Водный Мир» с каждым годом привлекает все больший интерес продавцов, покупателей, компаний-участников и просто любителей летнего отдыха на воде.

Где? Россия, Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д.1, Международный Московский Яхтенный Порт

Когда? С 16 по 18 июня 2023 года.

Сайт выставки – www.bestmarine.ru .

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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