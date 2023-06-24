Ярмарка яхт и катеров «Водный мир» завершила работу

13 ярмарка яхт и катеров «Водный мир» – ведущее событие для представителей яхтенного бизнеса, профессионалов отрасли, а также многочисленных любителей катеров, яхт и водного спорта.

Выставка состоялась 16-18 июня 2023 года на территории Международного Московского яхтенного порта. Каждый год ярмарка удивляет гостей огромным количеством представленных экспонатов, и 2023 год не стал исключением – было привлечено максимальное число лодок за всю историю выставки.

В этом году в ярмарке приняли участие более 70 экспонентов, на воде и открытой площадке организаторам удалось собрать свыше 50 катеров и моторных яхт от 5 до 20 метров. За 3 дня работы ярмарку «Водный мир» посетило более 1500 человек. Это мероприятие дает возможность представлять не только яхты и катера, но и широкий спектр услуг по обслуживанию водно-моторной техники, а также сопутствующие яхтенные товары и аксессуары.

Гости ярмарки смогли пройти тест-драйвы на катерах и моторных яхтах, аэролодках и гидроциклах, а также увидеть разницу различных классов и размеров судов. Для любителей активного отдыха были оборудованы спортивные площадки и зоны для обучения водному спорту. В рамках программы мероприятий выставки прошли мастер-классы по основам парусного яхтинга, живописи маслом, вертолётные экскурсии и показательные выступления на флайборде от призеров чемпионата мира.

В выставке приняли участие: судостроительная верфь «Авиатор», компании по продаже яхт и катеров BESTMARINE, MARINEPOINT, SMART YACHTS, «БЕРИНГ», HOUSEBOAT.RU, «Аэролодки Север», самолет-амфибия «Borey» и многие другие.

Ярмарка яхт и катеров «Водный мир» – одна из лучших площадок для судовладельцев, представителей яхтенной индустрии и людей, любящих водную стихию. До встречи в следующем году!

АртМосковия принимала участие в статусе информационного партнёра ярмарки.

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