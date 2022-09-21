ЯРМАРКУ COSMOSCOW 2022 ПОСЕТИЛО БОЛЕЕ 24 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

72 галереи из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Калуги и Владивостока представили более 1600 произведений современного искусства;

Уже по результатам Preview, 14 сентября, российские галереи объявили об успешных продажах;

Благодаря Tinkoff Private при покупке искусства на ярмарке или на платформе TEO коллекционеры смогли оформить заявки на кэшбэк. Общий размер кэшбэка составит 13 100 000 рублей;

В рамках дискуссионной программы Cosmoscow прошло 24 дискуссии, в которых приняло участие 89 арт-экспертов;

В общей сложности Cosmoscow 2022 посетило более 24 тысячи человек, что стало абсолютным рекордом в истории ярмарки;

Параллельно с Cosmoscow 2022 в третий раз прошла ярмарка-сателлит молодого искусства blazar, а также спецпроекты с Diana Vishneva Foundation и фестивалем новой музыки SOUND UP 10-я юбилейная ярмарка современного искусства Cosmoscow прошла с 15 по 17 сентября при поддержке официального партнера Tinkoff Private, проекта Lunar от компании Hutton, партнеров Beluga, Tete de Cheval, BORK, ЗЕНИТ и официального отеля St.Regis Moscow Nikolskaya.

Фотограф Никита Бережной

Традиционно площадкой проведения стал Гостиный двор.

Галерейные продажи на 10-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow оказались соизмеримы с показателями прошлых лет. В топ самых дорогих работ, проданных в дни ярмарки, попали произведения Александра Косолапова («Голубая икра», 3 850 000₽ – галерея Syntax), Грега Гормана («Грейс Джонс в шляпе. Лос-Анджелес», 2 730 000₽ – Галерея Люмьер), Игоря Скалецкого («Ворсейшество», 1 875 000₽ – Alina Pinsky Gallery), Вики Кошелевой (Pluton juice, 1 575 000₽ – Serene), Айдан Салаховой (из серии «Без слов», 1 400 000₽ – XL Projects) и Андрея Бергера («Мерцание 2», 960 000₽ – FUTURO gallery). Уже по результатам Preview, 14 сентября, галереи объявили об успешных продажах, а некоторые галереи за 4 дня успели обновить стенды 2 и 3 раза. Высокий уровень продаж в первый день показали Marina Gisich Gallery и Anna Nova (Санкт-Петербург), ASKERI GALLERY (Москва), галерея Люмьер (Москва), XL projects (Москва), сцена/szena (Москва).

Марина Гисич, основатель Marina Gisich Gallery (галерея получила приз «Лучший стенд» Cosmoscow 2022): «По нашим ощущениям, атмосфера на ярмарке в этом году была очень живой, при этом, для нас эта ярмарка оказалась одной из самых сложных в нашей практике. Частота запроса удвоилась, мы получили очень много новых контактов, таким образом, собрав серьезный резерв на будущее. Дело не только в финансовом успехе, к которому мы стремимся каждый год и часто добиваемся очень хороших результатов. Мы почувствовали удивительный момент «нужности», желанности в масштабе. И дело здесь конечно не только в призе за «Лучший стенд», который нам было очень приятно и почетно получить. Впервые мы почувствовали важность культурного контекста как лагуны, в которой можно укрыться от информации. В сложные времена хочется искать новые источники вдохновения и выживания. И в этом смысле, Cosmoscow, вероятно, стала таким островом эмоциональной стабильности».

В рамках 10-го выпуска Cosmoscow цифровой банк для состоятельных клиентов Tinkoff Private предложил специальную возможность: коллекционеры, купившие искусство на Cosmoscow или на платформе TEO, где разместилась онлайн-версия ярмарки, получат кэшбэк до 10% от суммы покупки, – общая сумма кэшбэка, по предварительным оценкам Tinkoff Private, составит 13 100 000 рублей. Акция с кэшбэком при покупке произведений искусства на ТЕО продлится до конца года.

Ценовой диапазон купленных на Cosmoscow произведений в этом году составил от 6 000₽ до 3 850 000₽ (представлены были работы в диапазоне от 770₽ до 12 000 000₽). Благодаря проведению онлайн-версии ярмарки, которая вновь разместилась на платформе ТЕО (teodorus.art), все цены и описания произведений доступны на сайте. Cosmoscow Online продолжит свою работу до 25 сентября включительно.

За 4 дня (включая Preview) ярмарку Cosmoscow посетило более 24 000 человек. Гости могли стать участниками 24 событий дискуссионной программы на самые разные темы, от текущего состояние арт-рынка до безопасности цифровых художников в NFT, – их можно было посетить в рамках Cosmoscow Talks и Арт-форума Агентства креативных индустрий, а также специальных событий для коллекционеров в Collector’s lounge, – дискуссий про инвестирование и коллекционирование, звездных экскурсий, – запись на которые была доступна в специальной версии цифрового мобильного приложения private banking Тинькофф.

Детскую зону Cosmoscow Kids by Алгоритм в публичные дни ярмарки посетило более 350 юных гостей от 2 до 16 лет. Они участвовали в архитектурных и керамических мастерских, организованных Международной школой «Алгоритм», а также творили рука об руку с «Художником года» Cosmoscow 2022 – Валерием Чтаком.

Концерт фестиваля новой музыки SOUND UP «Piano Theatre для 6 роялей» вечером 15 сентября посетило более 500 человек. Гости насладились фортепианным звучанием произведений американских классиков. Там же, в амфитеатре, в последний день ярмарки, 17 сентября, состоялся хореографический перформанс «Несколько способов начать разговор», который исполнил постоянный резидент «Институции года» арт-площадки СТАНЦИЯ – Тарик Бурнашев. Выступление увидели более 600 гостей Cosmoscow.

О всех стендах галерей-участниц Cosmoscow, а также о художественных проектах, созданных специально для ярмарки при поддержке Фонда Cosmoscow и партнеров, посетители смогли узнать подробнее, бесплатно скачав аудиогид «Расскажи мне про искусство», который был создан вместе с «Радио 7».

В публичные дни ярмарки между площадками Cosmoscow (Гостиным двором) и blazar (Музеем Москвы) курсировал специальный «Электробус Чтак», запущенный совместно с Музеем транспорта.

СПЕЦПРОЕКТЫ COSMOSCOW 2022

Created in Moscow

В третий раз на ярмарке современного искусства Cosmoscow был представлена секция Created in Moscow, работу которой обеспечило Агентство креативных индустрий (АКИ) при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Благодаря проекту десять московских галерей, отобранных на конкурсной основе, смогли продемонстрировать работы одного из своих художников на Cosmoscow бесплатно. Участниками стенда Created in Moscow в этом году стали: 11.12 GALLERY, ASKERI GALLERY, a-s-t-r-a, JART GALLERY, PA Gallery, pop/off/art, Shaltai Editions, Syntax Gallery, Роза Азора, сцена/szena.

Hutton Metaverse

Многолетний партнер Cosmoscow компания Hutton, продолжая развитие идеи новых медитативных пространств и связывая архитектуру, дизайн и искусство, в этом сезоне представил собственный мир – Hutton Metaverse.

Вдохновившись эрой космических открытий, Hutton создал архитектурный модуль, для формирования пространства которого NFT-художники с мировым именем – Лайя Матикшара (Laya Mathikshara), Нильс Хансен (Nils Hansen) и Райан Уитби (Ryan Whitby) – создали новые арт-объекты. В интерьерах Hutton Metaverse использованы функциональные архитектурные формы, выдержанные в строгом минимализме – в духе эргономичных космических станций. В основу проекта лег реальный объект Hutton – космический комплекс LUNAR на Ленинском проспекте, 38, созданный для людей, готовых приблизить будущее.

BORK

Впервые партнером и участником Cosmoscow стал международный бренд BORK — его стенд вовлек гостей в размышления о бесконечности красоты. Арт-инсталляция из уникальных GLED-масок для светотерапии воплотила в себе совершенство формы и стремление запечатлеть эстетику вне времени и пространства.

ЗЕНИТ. Юность

Фотобренд ЗЕНИТ совместно с кураторами Борисом Бернаскони и Сашей Мадемуазель по случаю открытия первого магазина в ГУМе устремили взгляд в будущее и показали серию работ фотографа Максима Купрещенкова — исследование состояния, возникающего во время общения с моделью. Всегда интересно, как фотографу удается увидеть человека через объектив, но не менее любопытно то, что видит модель и как это отражается на итоговых картинках. В серии были собраны портреты девушек, которые были сделаны в период летних месяцев с 2020-2022 год: как друзья, так и до того незнакомые автору героини.

ЭЛЕКТРОБУС ЧТАК

Совместный проект Cosmoscow х Музея Транспорта Москвы при поддержке blazar и Музея Москвы

Валерий Чтак, «Художник года» Cosmoscow 2022, стал автором передвижной инсталляции: узнаваемые персонажи, придуманные художников – Mr. Sthow с чемоданом, черный кот с блестящими глазами, привидение и муха в цилиндре – появились на самом современном транспорте столицы. «Электробус Чтак» курсировал между площадками Cosmoscow (Гостиный двор) и blazar (Музей Москвы). Попасть на маршрут передвижной инсталляции можно по входному билету на одну из ярмарок.

ПРОЕКТЫ ФОНДА COSMOSCOW

«Художник года» – Валерий Чтак. Проект «Выставка одинаковых картин»

Проект «Художника года» Валерия Чтака включил более 20 картин, выполненных в узнаваемой манере художника и является ироничной реакцией на часто звучащую в адрес художника критику о том, что он постоянно делает одно и то же. «Говорите, я рисую одинаковые картины? — парирует автор, — Ну окей, вот вам выставка одинаковых картин».

Художественный язык Чтака отличает стремление к простоте и минимализму, чаще всего его персонажи изображены в упрощенной манере, а пространство, в котором они действуют, практически отсутствует: их силуэты словно пришпилены к плоскости картины, разделенной на ячейки прямоугольной формы. Предметные композиции художника содержат важные для него атрибуты личной свободы, выраженные в скейтерской и музыкальной субкультурах, а также рифмующиеся со стрит-артом (при этом сам Чтак подчеркивает, что отношения к уличному искусству не имеет). Среди постоянных фигур его иконографии: птицы, кошки, городской пейзаж и обязательно текст. Соединяя семиотический вербальный и визуальный планы языка, художник переводит текст в категорию изображения, узора или орнамента.

«Музей года» – Государственный Эрмитаж

Школа искусств и культурного наследия – совместно с Европейским Университетом (Санкт-Петербург) Государственный Эрмитаж совместно с Европейским Университетом в Санкт-Петербурге презентовал на ярмарке Школу искусств и культурного наследия. Эта инновационная образовательная программа объединяет знания в области искусствоведения, музейного дела и кураторства с современными технологиями. Школа создана в 2022 году на базе факультета искусств. Сейчас работают магистерские программы «Слово и изображение: литература в ряду других искусств» и «Языки искусства в культуре: проблемы взаимодействия», аспирантура «Теория и история культуры, искусства» и объявлен набор на годовую программу дополнительного профессионального образования «Современный музей», которая стартует 14 октября, а прием заявок открыт до 30 сентября 2022 года. Стенд включал презентацию проекта с витранами, лайтбоксами, видео и интерактивными панелями, где можно было погрузиться в конкретные исследовательские кейсы специалистов по искусственному интеллекту, машинному обучению, биоинформатике и палеогенетике, экспертов музейного дела и практиков истории искусств.

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