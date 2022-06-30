ЯРОСЛАВЛЬ: На международном кинофестивале «В кругу семьи» впервые представят конкурсную программу интернет-проектов

2-4 июля 2022 года в Ярославле, в рамках XVII Международного фестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи», впервые будет представлена конкурсная программа интернет-проектов, вышедших на платформах с 1 января по 31 декабря 2021 года. Планируется, что конкурс интернет-проектов на фестивале станет ежегодным.

В конкурсной программе 2022 года примут участие 5 интернет-проектов: сериалы «В активном поиске» (Premier), «Ваша честь» (more.tv), «Манюня» (Okko); фильм «Маленький воин» (Kion); мультсериал «Бодо Бородо: Путешествия» (ivi).

Призы в конкурсной программе будут вручены в 4-х номинациях: «Лучший интернет-проект», «Лучший актёр», «Лучшая актриса», «Лучший дебют». Также будет определён обладатель Специального приза жюри.

Оценивать интернет-проекты в 2022 году будет профессиональное жюри, состоящее из представителей средств массовой информации, пишущих о проектах на ТВ и в онлайн-кинотеатрах: Василий Говердовский (редактор раздела «Сериалы» портала «Афиша»), Александр Горбунов (корреспондент КТА «Телескоп»), Илона Егиазарова (главный редактор портала «Вокруг ТВ»), Игорь Карев (корреспондент отдела культуры газеты «Аргументы и факты»), Павел Садков (заместитель главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда»), Вера Цветкова (обозреватель «Независимой газеты»).

3 июля 2022 года в 12:00 в Концертно-зрелищном центре «Миллениум», в рамках деловой программы фестиваля «В кругу семьи», состоится сессия «Семья и новые медиа». В ней примут участие: руководитель отдела детского контента ivi Ольга Голубкова, креативный директор Rutube Иван Лыкасов и заместитель генерального продюсера Okko по детско-юношескому контенту Светлана Сонина. Модератором выступит координатор и член жюри конкурсной программы интернет-проектов фестиваля «В кругу семьи», телекритик, корреспондент КТА «Телескоп» Александр Горбунов.

«Фестиваль «В кругу семьи» продолжает активно идти в ногу со временем. В 2022 году организаторами было принято решение о создании конкурсной программы интернет-проектов, ведь детский и семейный контент сегодня можно смотреть не только в кинотеатре или по телевидению, но и после приобретения подписки на какую-либо из онлайн-платформ. Мы благодарны всем онлайн-кинотеатрам, согласившимся принять участие в конкурсной и деловой программе фестиваля. Надеемся, что конкурс онлайн-проектов станет на фестивале ежегодным, а количество качественного детского и семейного контента год от года будет только возрастать», – подчеркнул президент фестиваля «В кругу семьи» Александр Ковтунец.

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