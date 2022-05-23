«Ё-фест» замиксовал буквы и стили в ЦГК «Графит»

22 мая 2022 года в Центре городской культуры «Графит» состоялся второй фестиваль леттеринга и каллиграфии «Ё-фест». Мероприятие посетили более 1500 молодых дизайнеров самых разнообразных художественных направлений — от любителей классической каллиграфии до представителей стрит-арта. Помимо лектория, выставки и серии мастер-классов, яркими событиями «Ё-феста» стали роспись 5 мотоциклов, создание объектов стрит-арта от мастеров каллиграффити внутри креативного пространства ЦГК «Графит» и в его окрестностях, бодиарт и создание холстов в стиле фристайл в режиме реального времени. Фестиваль прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Наиболее популярным среди посетителей стал лекторий фестиваля. На протяжении восьми часов спикеры выступали на актуальные для дизайнеров темы: как найти свой стиль, что делать с самокопанием и перфекционизмом, каковы юридические аспекты авторского права в творческом мире, как продвигаться в социальных сетях в современных условиях, какова природа креативности, селф-маркетинг и выразительные средства в леттеринге.

Выставочная экспозиция «Больше, чем про буквы» по заявленной теме «Микс» отличалась разнообразием стилей. Посетители смогли насладиться поморской вязью, 3D-инсталляцией, гравюрами, буквами на рентгеновском снимке, холстами различных форм и объемов, кириллическим узором в вышивке, леттерингом в фото-искусстве и другими направлениями. Победителем объявленного организаторами зрительского голосования, которое проходило непосредственно на площадке в ЦГК «Графит», стал Дмитрий Лукьянов с экспозицией Just my thoughts, состоящей из трех расписанных досок для скейтинга.

Тема «Микс» прослеживалась и в программе активностей фестиваля. Коллаборации художников проходили в рамках фестивальных перформансов и мастер-классов. Так популярные в среде каллиграфов и леттереров дизайнеры Ольга Филатова и Тремер соединили направления TrowUp и Doodles — участники создали свой уникальный тег и дополнили его дудлами и персонажами. На других мастер-классах посетители научились создавать фон-подложку, освоили азы японской каллиграфии, создали авторскую одежду, работали экспрессивным рулинг-пэном, готовили «буквы по собственному рецепту», познакомились с поморской вязью и техникой линогравюры. Всего мастер-классы посетило более 120 человек.

Не остались без внимания и юные посетители фестиваля, которых, как отмечают организаторы, в этом году было значительно больше. Для малышей и школьников была создана «Ё-песочница», в которой представители школы Kids Letters играли с детьми в «Каллиграфию». Подростки стремились попасть на взрослые мастер-классы и, по согласованию с мастерами и при наличии определенной базовой подготовки, некоторые из них смогли принять в них участие.

«Ё-фест» стал знаковым событием в мире леттеринга и каллиграфии. Фестиваль вырос и количественно — более чем в два раза, и качественно. Уже сейчас есть планы по дальнейшему развитию движения как в столице, так и в регионах России. Поддержка Президентского фонда культурных инициатив сыграла важную роль не только с точки зрения масштаба события, которое состоялось вчера в «Графите», но и для развития сообщества современных леттереров и каллиграфов в целом», — подвели итог организаторы фестиваля.

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