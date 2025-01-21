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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Юбилей Максима Дунаевского – 80 лет легенде российского музыкального театра и кино

editor
By editor
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Максим Дунаевский
Максим Дунаевский. Фото © VictoriaVins.ru

15 января 2025 года мы отмечаем юбилей выдающегося композитора Максима Дунаевского, чье имя навсегда вписано в историю отечественной музыкальной культуры. Как уникальный мелодист он продолжил традиции своей семьи, создавая музыкальные произведения, которые стали неотъемлемой частью культурного наследия страны, как и творения его отца – знаменитого композитора Исаака Дунаевского.

Максим Дунаевский — автор незабываемых мелодий из культовых фильмов «Три мушкетера», «Мэри Поппинс, до свидания», «Ах, водевиль, водевиль…», «Карнавал», «Зеленый фургон», мультипликационных фильмов, среди которых – легендарный «Летучий корабль», а также мюзиклов «Три мушкетера», «В поисках капитана Гранта», «Веселые ребята-2», «Двенадцать стульев», «Любовь и шпионаж», «Алые паруса», «Каприз императрицы». Его музыка, уже ставшая классикой, до сих пор современна и вдохновляет зрителей, авторов, артистов, продолжая жить на сценах театров и в сердцах поклонников.

Также Максим Дунаевский является президентом Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра», который играет ключевую роль в поддержке и развитии музыкального театра в России. Эта премия не только отмечает выдающиеся достижения артистов и композиторов, но и способствует популяризации музыкального искусства. Под руководством Максима Дунаевского фестиваль стал важной платформой для обмена опытом и идеями, а также местом, где талантливые исполнители могут продемонстрировать свои работы, что в свою очередь укрепляет связи между театром и зрителем.

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