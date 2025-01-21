Юбилей Максима Дунаевского – 80 лет легенде российского музыкального театра и кино

15 января 2025 года мы отмечаем юбилей выдающегося композитора Максима Дунаевского, чье имя навсегда вписано в историю отечественной музыкальной культуры. Как уникальный мелодист он продолжил традиции своей семьи, создавая музыкальные произведения, которые стали неотъемлемой частью культурного наследия страны, как и творения его отца – знаменитого композитора Исаака Дунаевского.

Максим Дунаевский — автор незабываемых мелодий из культовых фильмов «Три мушкетера», «Мэри Поппинс, до свидания», «Ах, водевиль, водевиль…», «Карнавал», «Зеленый фургон», мультипликационных фильмов, среди которых – легендарный «Летучий корабль», а также мюзиклов «Три мушкетера», «В поисках капитана Гранта», «Веселые ребята-2», «Двенадцать стульев», «Любовь и шпионаж», «Алые паруса», «Каприз императрицы». Его музыка, уже ставшая классикой, до сих пор современна и вдохновляет зрителей, авторов, артистов, продолжая жить на сценах театров и в сердцах поклонников.

Также Максим Дунаевский является президентом Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра», который играет ключевую роль в поддержке и развитии музыкального театра в России. Эта премия не только отмечает выдающиеся достижения артистов и композиторов, но и способствует популяризации музыкального искусства. Под руководством Максима Дунаевского фестиваль стал важной платформой для обмена опытом и идеями, а также местом, где талантливые исполнители могут продемонстрировать свои работы, что в свою очередь укрепляет связи между театром и зрителем.