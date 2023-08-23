Юбилейная выставка «Итоги сезона» в Московском Доме художников

Юбилейная выставка «Итоги сезона», организованная и реализованная Союзом театральных деятелей и компанией по производству декораций «Сценический Портал» пройдет с 24 августа по 10 сентября в Московском Доме художников. В рамках выставки состоятся творческие встречи и мастер-классы, а также официальное открытие – Вернисаж, на котором соберутся известные театральные художники.
«Итоги сезона» значимы не только для профессионалов театрального мира, но и для любителей сценического искусства. На выставке и открывающемся Вернисаже зрители могут заглянуть в мастерскую художника, увидеть этапы творческого процесса, осознать всю многогранность сценографического искусства и составить самую полную картину современного театрального процесса в России, потому что экспозиция объединяет постановки театров из разных уголков большой страны.
Московские театральные художники работают в театрах по всей России: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Томск, Иркутск, Архангельск, Нижний Новгород, Тула, Рязань, Хабаровск, Тамбов, Севастополь, Уфа и т.д. Обширная география разместится в историческом пространстве в Выставочном зале Московского Дома Художников. Для «Итогов сезона», проходящих обычно на лучших площадках города – Новая Третьяковка, Новый Манеж, Манеж, Музей современного искусства, новая площадка Московского Дома Художника выбрана не случайно, – это историческое место 17 века с богатейшей историей. На протяжении нескольких веков здесь, в центре культурной жизни столицы, работали Александр Родченко, Всеволод Мейерхольд, Лев Бруни, Владимир Маяковский и др.
Вернисаж официально откроет выставку, на которой можно увидеть эскизы, макеты, инсталляции и костюмы известнейших театральных художников нашего времени: Владимир Арефьев, Борис Бланк, Мария Данилова, Лариса Ломакина, Виктор Никоненко, Максим Обрезков, Николай Симонов, Юрий Хариков, Виктор Шилькрот.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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