Юбилейная XV церемония премии «Аванс» назвала своих героев

На XV торжественной церемонии вручения премии, прошедшей в московском ресторане Balzi Rossi в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля, журнал «КиноРепортер» отметил самых перспективных молодых талантов российского кинематографа. Это уже юбилейная, пятнадцатая по счету церемония вручения награды «Аванс», которая ежегодно присуждается восходящим звездам.

Событие привлекло на красную дорожку как начинающих актеров и подающих надежды артистов, так и состоявшихся мастеров, а также ключевых представителей индустрии, членов жюри ММКФ и студентов Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.

«Многие из нынешних звезд начинали свой путь с нами, — отметила главный редактор и редакционный директор «КиноРепортера» Мария Лемешева, назвав в качестве примеров Александра Петрова, Юлию Александрову, Юру Борисова, Ирину Старшенбаум и Милоша Биковича. — Журнал «КиноРепортер» из года в год вручает «Аванс» тем, кто практически сразу же становится узнаваемым и чьи работы находят отклик у миллионов зрителей».

Эта тенденция подтверждается успехами лауреатов прошлых лет, включая Марка Эйдельштейна, Анну Пересильд, Владислава Миллера, Алену Долголенко, Романа Курцына, Ангелину Стречину, Тихона Жизневского, Елизавету Ищенко и др. Сегодня все они являются частью успешных проектов и олицетворяют современное российское кино. Таким образом, награда «КиноРепортера» служит знаком принадлежности к кинематографической элите, открывая двери в мир впечатляющих проектов и международного признания.

Мария Лемешева выразила уверенность, что текущий год не станет исключением. Более того, в этом году премия «Аванс» была присуждена сразу троим молодым актерам.:

«Впервые в истории нашей премии (когда еще ломать традиции, если не в свой юбилей?) у нас сразу три лауреата! – подчеркнула Мария Лемешева. – И все трое уже стали героями нашего журнала».

Лауреатами «Аванса» стали:

Сергей Городничий – актер Театра на Бронной за роль танкиста Лехи в сериале «Ландыши» (также отмечены работы в сериалах «Цикады», «Князь Андрей»);

Таисья Калинина – за яркие роли в проектах «Трасса», «Как приручить лису», «Тоннель» и «Олдскул»;

Алексей Онежен – за работу в кассовом хите «Сказка о царе Салтане» (князь Гвидон), а также роли в сериале «Первый раз» и фильмах «Карьера Куколки», «Тимур и его команда».

Победители поделились эмоциями от церемонии, раскрыли значение награды и рассказали о творческих планах на будущее:

«Это моя первая награда. Спасибо большое, что поверили в меня и отметили. Я думаю, что это послужит мне стимулом и дальше радовать вас. Надеюсь, что у меня дальше будут роли еще ярче и глубже», – сказал Сергей Городничий.

«Я сначала не поверила и даже подумала, что это шутка. У меня был очень непростой актерский путь, специфические, сложные роли, и я очень благодарна, что их оценили по достоинству. Я буду и дальше изучать себя в просторах кинематографии. Спасибо вам большое за интервью и за эту награду», – поделилась Таисья Калинина.

«Мой путь в кино занимает две трети моей жизни. И для меня сегодняшний вечер – это очень важное событие. Я понимаю, что это значит, что я иду на зеленый свет, и удача мне улыбается. Значит, все не зря. И я хочу этот «Аванс» в будущем оправдать. Мне очень приятно, что и мое первое большое интервью было для вашего журнала, и моя первая серьезная награда тоже от «КиноРепортера». Мне это очень ценно и важно», – сказал Алексей Онежен.