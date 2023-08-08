Юбилейные гастроли в Санкт-Петербурге

11 августа на прославленной сцене Михайловского театра в Петербурге начнутся большие гастроли Московского областного государственного академического театра «Русский балет» под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева. Гастроли приурочены к 75-летнему юбилею и 55-летию творческой деятельности создателя и художественного руководителя труппы Вячеслав Гордеева.

Театр, чья основная миссия – популяризация русского классического балетного искусства, сохранение великого наследия русской классической школы представит петербуржцам лучшие классические балеты своего репертуара: «Лебединое озеро», «Жизель« и оригинальную версия балета «Щелкунчик». Гастроли продлятся с 11 по 20 августа.



Первым будет представлен балет «Жизель» – 11 августа в 19.00. В заглавной партии выйдет заслуженная артистка МО Дарья Дарина, партию графа Альберта исполнит лауреат международных конкурсов обладатель Гран при Мстислав Арефьев.

В выступлениях примут участия звезды театра «Русский балет»: обладательница Гран при международного конкурса в Баку Сиори Фукуда, заслуженный артист РФ Дмитрий Котермин, заслуженный артист МО Антон Гейкер, заслуженный артист Республики Коми Максим Фомин, ведущие солисты Георгий Сорокин Владимир Минеев и Алина Борисова и другие ведущие мастера сцены. Все спектакли будет сопровождать Балтийский симфонический оркестр.

«Выступать перед искушенной публикой Санкт-Петербурга огромная ответственность и волнение. Балет в этом городе имеет аристократические корни и великие традиции. Здесь танцевали непревзойденные мастера балетной сцены, зарождались многие великие произведения классического танца», — отмечает Вячеслав Михайлович.



Творческие достижения выдающегося русского танцовщика, премьера Большого театра, балетмейстера, хореографа, театрального режиссера и педагога известны далеко за пределами нашей страны. Его «Русский Балет» радует своим творчеством российскую и зарубежную публику уже 40 лет. Талант и сценический опыт, незаурядный дар артиста преобразили его в перспективный высокопрофессиональный балетный коллектив, выросший в государственный академический театр «Русский балет».

Снискав всеобщее признание своим виртуозным мастерством, неповторимым почерком, высокой исполнительской культурой, театр «Русский балет» открывает зрителю великолепие мира танца, приобщает к бессмертному духовному наследию отечественной и мировой культуры.

Богатый востребованный репертуар на базе традиций русской классической балетной школы, интересные работы в современной хореографической стилистике, высокое качество исполнения – все это определило успех, который на протяжении уже нескольких десятилетий сопровождает выступления театра на ведущих сценических площадках мира. Признание труппе принесли не только шедевры классической хореографии, но и авторские работы Вячеслава Гордеева – лауреата специального приза Мориса Бежара «Лучшему хореографу».

Это самобытные произведения и с безукоризненным вкусом постановки – от хореографических миниатюр до спектаклей разных жанров и стилей.

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