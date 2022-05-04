Юбилейный X сезон Международного «Московского Конкурса Молодых Модельеров» (МКММ)

16 мая 2022 года Москве пройдет юбилейный десятый сезон Московского Конкурса Молодых Модельеров — МКММ, долгожданное fashion-событие состоится в самом центре Москвы – на культурно-исторической площадке — Театра современной пьесы.

В новом сезоне MKMM Х свои работы представят более 30 молодых брендов модной одежды, среди которых на конкурсной основе получили грант от МКММ (бренд Maetting, Тимур Хамраев).

Мероприятие пройдет в двух номинациях. Первая — «Лучшая коллекция»: конкурсные показы новых коллекций российских молодых брендов, выполненные в самой актуальной и креативной манере. Вторая номинация — «Внеконкурсные показы Партнеров МКММ» с участием таких брендов, как: Eleonora Amosova, YANNINA, BOSBISON и другие

По сложившейся традиции, МКММ объявляет тему года – и в 2022 году эта тема UPCYCLING – или как вдохнуть новую жизнь старым вещам. Как рассказала автор и продюсер Международного Конкурса Молодых Модельеров (МКММ) – Екатерина Матвеева, 16 мая на подиуме театра современной пьесы — пройдет уникальный показ коллекции — мастер-класс от Партнеров МКММ – HOWTOBE DESIGNER и фонда ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. Финалистам МКММ дадут уже более глубокую тему – Upcycling по шкале Овертона, которая будет раскрыта осенью 2022 на финале МКММ.

Откроет показ МКММ бренд Элеоноры Амосовой с новой ее коллекцией, также презентуют свои бренды Партнер МКММ Индийский бренд Red Rose и Ann Green.

Международный Конкурс Молодых Модельеров (MKMM) активно сотрудничает с ведущими профильными вузами страны, став настоящим трамплином к успеху для многих дизайнеров, моделей и их шансом явить себя миру моды, сделать первые шаги в шоу-бизнесе. Среди партнеров MKMM – РГУ (Российский государственный университет) им. А.Н. Косыгина, где второй год студенты проходят в рамках МКММ учебную практику и активно помогают в подготовке к мероприятию.

Ведущая МКММ – прекрасная Элина Воронцова, теле- и радио ведущая Megapolis 89,5.

В жюри конкурса приглашены:

Евгений Герасимов — депутат Госдумы, советский и российский актёр театра и кино;

Валерий Белгородский, ректор РГУ им. А.Н. Косыгина;

Константин Андрикопулос, директор по развитию BOSCO DI CILIEGI и руководитель BOSCO PRIVÉ;

Николай Боха – основатель бренда MONOCHROME;

Анна Чапман, телеведущая, гл.ред. издания «Venture Business News;

Илья Бачурин — российский продюсер кино и телевидения, со-основатель кинотелевизионной студии «Главкино»;

Алена Хмельницкая – российская актриса театра и кино, телеведущая;

Александр Белов — эксперт по стилю;

Александр Смирнов – основатель российского журнала Dress Code;

Элеонора Амосова – звездный дизайнер, участник MFW, MBFW;

Лукьяшина Оксана — официальный представитель брендов FALKE и Облик на территории России;

Сашель Коко – звездный стилист.

Независимое Жюри МКММ:

Александр Перемятов – основатель российских универмагов Йармарка и SLAVA;

Елена Синицина — руководитель маркетплейса дизайнерской одежды/обуви/аксессуаров RUSPUBLICA.

Мероприятие посетят эксперты в области моды, звезды шоу-бизнеса, представители ведущих СМИ, блогеры и инфлюенсеры. Для всех, кто только начинает свою карьеру в области моды и стиля, кино и шоу-бизнеса, кто хочет быть в тренде и завести нужные знакомства, явка обязательна!

Для справки:

Международный Конкурс Молодых Модельеров (МКММ) — социальный проект в сфере моды, который дает возможность презентовать свои коллекции дизайнерам, которые только начинают свое восхождение к fashion-Олимпу. При этом многие из них уже получили известность и являются яркими творческими единицами. Креатив, смелость, интересные дизайнерские находки и чувство стиля – их отличительные черты. МКММ превращает ярких, самобытных молодых дизайнеров в настоящих звезд fashion-индустрии. С 2009 года конкурс молодых дизайнеров проходит ежегодно в Москве и городах России (Санкт-Петербург, Уфа, Элиста). В 2014 году МКММ получил статус международного проекта, став официальным партнером Итальянской недели моды.

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