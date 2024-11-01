Юлианна Винер, Полина Аксери, Анастасия Гребенкина на выставке Григория Масленникова

Выставка представителя новой волны российского авангарда художника и скульптора Григория Масленникова «Баланс стихий внутри тебя: путь от хаоса к гармонии» открылась в Креативном пространстве «Новый Манеж» при поддержке КП Balance.

Экспозиция представлена пятью скульптурными композициями — в соответствии с количеством стихий: «Эфир» — символизирует тишину и пустоту сакрального; «Земля» — прародительница всего сущего; «Огонь» — яркая энергия, которая может как созидать, так и разрушать, «Воздух» — нечто неощутимое, но абсолютно необходимое для жизни и «Вода» — воплощение непрерывного, но изменчивого потока жизни. Все скульптуры выполнены в разных техниках и из различных материалов, но их объединяет общая идея — обретение человеком гармонии через единение с природой. «Сила каждого элемента существует на глубиннейшем уровне нашей психики, — говорит художник. — Эгоистична направленность человеческих устремлений и темны деяния людей. Медленно мы учимся, а учась мы проходим между всех стихий снова и снова, и в этом космическом движении мы обретаем силу собственной души».

Превью выставки, которое состоялось 30 октября, сопровождалось танцевальным перформансом известного хореографа и режиссера, лауреата Высшей театральной Премии России «Золотая маска» Владимира Варнавы. Танцевальный перфоманс, который проходил каждый час в течение превью, отражал посыл каждой скульптуры и плавно, под звуки живой музыки, перетекал от одной «стихии» к другой.

Для работы над музыкальным сопровождением объединили свои таланты под руководством Никиты Лисатова композитор Игорь Яковенко и sound-продюсер Андрей Смирнов. Вместе они создали живую импровизацию, отражающую звучание всех пяти стихий — эфира, огня, воздух, воды и земли. «Опираясь на концепцию по свету от бюро THE ViEW, мы провели творческую совместную работу, чтобы раскрыть задумку автора выставки и наиболее точно продемонстрировать мощь и величие стихий, а также усилить магию взаимодействия зрителя с ними. Сложные световые эффекты, которые имитируют природные явления, требовали предварительного моделирования на объекте, а достигались с помощью кадрирующих приборов и гобо-фильтров», — говорит руководитель отдела развития компании aledo Игорь Ефимов.

Познакомиться с выставкой пришли Ольга Пивень, Илья Тютенков, Наталья Белоногова, Катя Минкевич, Ирина Шамилова, Ксения Зайцева, Роман Ковалишин, Юлианна Винер, Идрис Игнатиев, Анна Ендриховская, Софья Чмух, Наталья Лучанинова, Федор Елютин, Вадим Галаганов, Илья Давыдов, Александра Серова и многие другие.

«Пять стихий» Масленникова относятся к public art — направлению искусства, ориентированному на неподготовленного зрителя и подразумевающему коммуникацию с городским пространством. Работы эстетичны, а за игрой линий и форм можно наблюдать практически бесконечно. Каждый, кто посетит выставку, сможет найти в них что-то особенное и значимое для себя. Вскоре скульптуры займут свое место в коттеджном поселке Balance на берегу Черного моря, для которого они и были созданы.

«Произведения искусства выводят эстетику жилых комплексов на новый уровень, — подчеркивает генеральный директор компании Ипсилон Групп, реализующей проект коттеджного поселка Balance, Алексей Яровой. — Гармония, которую мы ощущаем в пространстве, продуманном с учетом художественных принципов, положительно сказывается на нашем эмоциональном состоянии и уровне энергии, а это, в свою очередь, дает силы на позитивное развитие во всех сферах жизни».

В рамках выставки состоялся паблик-ток, посвященный ценностям и смыслам, которые сейчас наиболее актуальны в сфере архитектуры и дизайна. Речь шла также о развитии арт-девелопмента внутри компаний, о выстраивании долгосрочных и доверительных отношений с клиентами, о симбиозе архитектуры и искусства. В дискуссии приняли участие исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, генеральный директор компании Ипсилон Групп и со-основатель КП Balance Алексей Яровой, художник Григорий Масленников, программный директор Зотов Центра Валерия Агафонова, президент Ассоциации агентств элитной недвижимости AREA, управляющий партнер Sesegar IG Ирина Жарова-Райт и другие эксперты.