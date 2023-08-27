Юлии Райнер представит программу «Свидание на закате»

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2 сентября в 18.30 Юлия Райнер презентует программу «Свидание на закате» на одной их самых романтичных площадок Москвы - на крыше павильона «Рабочий и колхозница» в рамках фестиваля «Музыка на крыше».

юлия райнер - концерт

Творчество Юлии Райнер - это сосредоточение глубоких смыслов и чувств, которые переживает каждый. Девушку отличает узнаваемая музыкальная эстетика и тексты, которые удивляют своей проникновенностью.

Встречайте один из первых осенних закатов под мелодичные треки Юлии Райнер.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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