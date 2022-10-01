Юлия Беретта — певица, сонграйтер и композитор выпустила новый трек «Душа»

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30 сентября на лейбле Zeon вышел новый релиз Юлии Беретты «Душа».

Песня «Душа» получилась у Беретты как девиз, который будет отличным спутником для человека в любом настроении . Композиция вне рамок, вне возраста и вне форматов, наверняка создавалась с любовью и трепетом, так как у Юлии она получилось очень душевна.

«Каждой душе нужна искра, и найти ее предстоит каждому из нас. Сохраняйте чистоту своей души, берегите себя и будьте счастливы».

Доступно на всех цифровых площадках.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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