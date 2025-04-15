Юлия и Алеся Савицкие провели семинар по этикету для молодежи Италии

Юлия и Алеся Савицкие (Yuliya e Alesìa Savitskaya) авторы книг и статей по этикету с 2004 года, совместно с профессором Ugo Barlozzetti, писателем, историком и арт критиком по приглашению ассоциации «Vivere il Poggio» для учеников Educandato Statale SS.Annunziata Villa del Poggio Imperiale Firenze провели введение в этикет в интерактивной форме.

В рамках встречи была презентована последняя концептуальная книга Алеси и Юлии Савицких «Этикет: Социальное возрождение» (Alesia e Yuliya Savitskaya «Galateo: Rinascita Sociale»). Особый акцент и интерес у студентов и педагогов был к их учебно-методическому комплексу «Основы современного этикета», который был опубликован в 2010 году в Минске, рекомендован НИО Министерства образования Беларуси в качестве факультатива предназначенного для изучения этикета в школах, колледжах. УМК ещё не переведен на итальянский язык, но авторы уже начали работу по его переводу.

Yuliya e Alesìa Savitskaya признаются, что были приятно удивлены тому, как заинтересовано и активно участвовали студенты.

Адвокат и Президент Ассоциации «Vivere il Poggio» Barbara Cardinali искренне поделилась своим жизненным опытом в этикетных ситуациях. Профессор Ugo Barlozzetti акцентировал внимание на том, что при владении этикетом посылаются правильные символы для окружающих, что помогает находить социальный баланс.

Ярким аспектом встречи явилась ролевая игра этикетной ситуации из общегражданского этикета на семейную тему права и обязанности родителей и детей. Интересной идеей было дать роль родителя студенту, а роль сына взрослому человеку. Проигранная ситуация содержала в себе конфликтные аспекты ежедневной жизни. По итогам, студент (родитель) признался в том, что по-настоящему прочувствовал болезненные ощущения от неуважительного поведения «своего сына».

В завершении встречи в интерактивном режиме студенты продемонстрировали знания некоторых этикетных правил и выразили согласие с тем, что знания по этикету нужно углублять. Educandato Statale SS.Annunziata Villa del Poggio Imperiale Firenze является одним из старейших и престижных учебных заведений, которое сохраняет свою традицию образования на высоком уровне. Приятно отметить интерес заведения к этикетной культуре.

Этикет требует «здоровой» самокритики, умения анализировать себя и окружающее пространство, желание личностного роста и позитивной жизненной позиции. Владение этикетом каждого человека отражается на общем уровне культуры общества. По этому необходимо создать все условия для изучения и применения этикета молодежью.