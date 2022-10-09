Юлия Николаева провела мастер-класс для начинающих аниматоров Якутии

Юлия Николаева, генеральный продюсер ГК «Рики», приняла участие в образовательном вебинаре в рамках мероприятия Арктическая стартап-экспедиция «Сохранение культурных традиций через новые технологии».

Это первый в своём роде анимационный образовательный проект Севера и Арктики, в котором профессионалы рынка дают мастер-классы, как начинающим, так и опытным специалистам. Цель мероприятия – сохранение и популяризация культурных традиций северных народов через новые технологии. Для участников это уникальная возможность получить знания и опыт от лидеров индустрии, показать свои проекты и идеи, получить обратную связь и вместе сделать фундаментальный рывок в развитии креативной индустрии Севера и Арктики.

Вебинар с Юлией Николаевой открыл цикл образовательных мастер-классов. Эксперт поделилась со слушателями секретами создания успешных проектов на примере анимационного сериала «Смешарики», а также ответила на ряд интересующих вопросов о продвижении, бюджете, трудностях в поиске идей и многом другом.

«Меня, как продюсера, несомненно радует тот факт, что в нашей стране появляется всё больше неравнодушных, интересующихся анимацией людей. Тем более, если говорить о такой аутентичной и самобытной культуре Северных народов, с ее невероятными сказаниями, мифами и фольклором. Анимация как раз и будет тем универсальным языком, которая позволит транслировать эти этнические традиции и ценности для каждого из нас, вне зависимости от возраста или региона проживания», — прокомментировала Юлия Николаева.

По задумке организаторов, весь курс поделен на три части: креативная, бизнес и маркетинг. Он охватит творческий этап создания анимации – производственные процессы, бизнес-часть, включая лицензионное направление, дистрибуцию, а также маркетинговые инициативы. В программе предусмотрены лекции от экспертов рынка, а после каждого занятия дано практическое задание. В финале, у всех участников будет готовая стратегия собственного анимационного проекта с логлайном-трейлером-синопсисом будущего мультсериала.

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