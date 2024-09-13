Юлия Райнер выпустила новый трек «Выше нас»

Юлия Райнер порадовала поклонников новым релизом «Выше нас». Этот ретро-поп-трек отличает богатая аранжировка с живой бас-гитарой и струнной секцией. Песня, которая одновременно напомнит слушателям и о Bee Gees, и о Dua Lipa, немного продлит летнее настроение и даст последнюю вспышку тепла перед наступлением осени. Автором трека выступил продюсер Владимир Чиняев, известный по работе с Полиной Гагариной, EMIN, Loc-Dog, DJ Smash и другими.

В ближайшие месяцы Юлия Райнер выпустит еще несколько синглов, над которыми сейчас активно работает с LYRIQ – известным сонграйтером, продюсером и артистом, стоявшим за хитами Zivert, МОТ, «Три Дня Дождя» и многих других.