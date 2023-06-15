Юлия Райнер выпустила сингл «Повод»

Новый трек «Повод» заряжает романтикой и позитивом. Певица мечтательно повествует о чувствах, от которых не сбежать и не скрыться. Для любви не нужен повод - заявляет Юлия Райнер и вдохновляет других быть смелее в признаниях. Релиз доступен для скачивания на всех площадках.

Релиз уже доступен к прослушиванию на всех площадках.

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