Юлия Соломонова и певица DIANOVA представили клип на новую песню «Королева драмы»

22 июня популярная поэтесса Юлия Соломонова совместно с певицей DIANOVA представили клип на новую песню «Королева драмы». Юлия Сола Монова знаменитая поэтесса и блогер-миллионник. Сола гастролирует с концертной программой по всему миру, где читает свои произведения в сопровождении музыкального коллектива. Артистка не раз пыталась петь, но постоянно слышала критику в свой адрес со стороны знатоков музыкальной индустрии, что у Юлии нет голоса. Но поэтесса никогда не спорила на этот счет, просто продолжала творить от души.

Доставалось же Соле и от хейтеров в соцсетях. Молодая певица DIANOVA активно булила артистку в соцсетях, писала нелестные отзывы о внешности поэтессы и не стеснялась в выражениях. Сола Монова ответила обидчице в директ: «Вот ты возьми и спой мою песню!» DIANOVA согласилась. В итоге девушки записали совместный трек, где Сола спела главные строки, и сняли на него клип «Королева драмы».

Темой клипа послужила реальная история, а именно - взаимный хейт незнакомых друг с другом девушек (Юлии Соломоновой и DIANOVA) на просторах интернета. Как часто бывает, зависть чужому успеху разрушает и самого завистника, и объект зависти. Поэтому история наших девушек получила новый оборот. Они перестали ссориться и объединились для творчества. Клип получился атмосферный. У певицы и поэтессы сильное внешнее сходство, а сюжет захватывает и держит до финала истории. В комментариях под видео на YT неоднократно возникал вопрос, дочь ли Солы DIANOVA.

DIANOVA рассказала чем ей откликнулась песня:

– Для меня эта песня откликается с двух сторон. Я вроде бы вижу в ней себя: девушку, которая хочет сказать, что ей все равно на эту любовь и она такая самостоятельная и независимая. А с другой стороны, это совершенно не обо мне песня. А о капризуле, которая любит пострадать, такая королева, которой невесть что нужно: и любовь, и чтобы ее замуж позвали, и именно в июле, и на привязи держали и прочее. Вопрос только один, надо ли ей это на самом деле? Или это желание кто-то навязал ей, и теперь это стало поводом для ее излюбленных страданий.

Сола Монова считает, что:

– Спецэффект этой песни в том, что здесь совсем нет осуждения. Девушка - королева драмы, когда мы смотрим на других королев драм, мы их осуждаем. Вот такая двойственная история. Вроде как эта королева драмы и такая противная и такая дура, а вроде бы и такая дурочка. Клип про то, что королева драмы - это не плохо и не хорошо, она живет в каждом из нас и нужно что-то с этим делать. А еще говорят - что тебя бесит, то тобой и управляет.

Девушки - молодцы! Отличный пример того, что лучше направить энергию в творчество и создать что-то прекрасное, а не сидеть на диване, злиться и писать гадости в интернете.

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