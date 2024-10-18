Юлия ТАРНОВЕЦКАЯ: «Я считаю, что жизнь – это игра, и в ней нужно наслаждаться каждым моментом»

Юлия Тарновецкая, основательница бренда UNEED, fashion стилист, Юлия — не просто дизайнер, она творческая душа, которая вкладывает в каждую коллекцию свою любовь к яркости, стилю и празднику. В интервью Юлия рассказала нашим читателям о бренде UNEED и с какими трудностями она столкнулась на пути к успеху, и как она видит будущее своего детища.

– Что вдохновило вас на создание бренда UNEED?

– С самого детства мне нравились стильные вещи и наряды. Еще совсем маленькой, для самой первой фотографии, я уже надевала мамины бусы, клипсы, искала яркую помаду – мне всегда нравилось выделяться. В садике я одевалась очень нарядно, а в первом классе меня выбрали звонить в звоночек с 11-классником, потому что, по словам учителей, я была самой стильной девочкой. Эта любовь к стилю, можно сказать, была заложена в моей ДНК.

В школе я каждый день рисовала эскизы будущих образов, продумывая, как стилизовать одежду, чтобы каждый день выглядеть по-новому.

Идея создать бренд одежды пришла ко мне с подачи моей сестры, которая искала себя. В поисках собственного пути я решила попробовать себя в роли дизайнера одежды. Моя сестра отшила первую партию вещей, но поняла, что это не ее призвание. Она оставила одежду лежать и предложила мне: «Если ты сможешь продать эти вещи, то давай тогда займешься сама этим делом». Так я и начала свой путь в мире моды.

– Как вы начали свой путь? С какими трудностями вы столкнулись?

– Мой путь в мир моды начался с простого увлечения. Я создала страницу в соцсетях, сделала первую фотосессию, и мне так понравилось, что я решила продолжить. Взяла контакты портного и конструктора, пошла на курсы fashion illustration и fashion sketch. В 2016 году у меня уже был первый сотрудник, и мы начали отшивать коллекции на аутсорсе. Первые годы были полны трудностей. Тогда еще не было так распространено создание брендов одежды, не было курсов «фэшн-бизнес», «создай бренд одежды с нуля». Сейчас это очень популярная тема, а тогда, если у тебя не было образования, но было желание, ты сам ошибался и учился на своих ошибках.

Я не знала, сколько метров ткани нужно на пальто, и переплачивала за свои неправильные расчеты. Переплачивала и портному, который неоправданно завышал цены. Я еще не понимала, как создавать бренд одежды, и покупала пуговицы, которые не подходили, не хватало подкладки. Первый год я просто училась на собственных ошибках.

Трудности в модном бизнесе – это постоянная реальность. В начале были трудности с продажами, с пошивом, с контролем качества. Все приходилось делать самостоятельно. Мой путь был непростым, но я ни о чем не жалею.

– Расскажите о самых ярких моментах первых двух лет развития бренда. Что было самым сложным, а что — самым вдохновляющим?

– Первые два года были настоящим ураганом эмоций! Самым ярким моментом, конечно, стала моя первая продажа на модном маркете. Это было как взлет, как доказательство того, что я на правильном пути. Тогда я продала платье молодой девушке, и это было так вдохновляюще! Самым ярким моментом стало решение открыть шоу-рум. Я всегда очень верила в свой бренд. Я жила им, любила переодеваться, находиться в модном пространстве. Когда мы отремонтировали шоу-рум, я проводила там все свое время. И сейчас я верю в свой успех и эта вера не прошла.

– Какова основная философия бренда UNEED? Что вы хотите сказать своей одеждой?

– Философия UNEED проста, но глубока: привноси праздник в свою жизнь. Я хочу сказать своей одеждой, что можно выделяться даже в самый обычный день.

В мире полно базовых вещей, но я предлагаю яркие оттенки, необычные крои, интересный дизайн. Я верю, что каждый день может стать поводом для радости, для новых свершений.

UNEED — это отражение моего внутреннего мира, моей любви к яркости и празднику. Я хочу, чтобы люди одевались так, чтобы им было комфортно и радостно. Чтобы они чувствовали себя уверенно и ярко, не боясь выделяться из толпы.

Я считаю, что жизнь — это игра, и в ней нужно наслаждаться каждым моментом, даже рабочими. UNEED — это приглашение к яркой жизни, к тому, чтобы внести в свой мир больше красок и радости.

– Как вы находите вдохновение для создания новых коллекций?

– Вдохновение для меня — это как воздух, оно повсюду! Я черпаю его из всего, что вижу вокруг: из людей, из мира, из фильмов, из сериалов, из музыки, из природы. Я творческий человек, и для меня вдохновение — это не что-то редкое и недоступное, а скорее ежедневная практика.

Я могу проснуться ночью от идеи нового платья, увидеть в фильме интересный силуэт и сделать скриншот, заметить стильный образ у инфлюенсера или просто посмотреть на зеленое дерево и увидеть в нем вдохновение для нового образа.

Я живу в мире моды, и я вижу красоту в каждой детали. И это вдохновляет меня создавать новые коллекции, которые будут отражать мой внутренний мир и привносить яркие краски в жизнь людей.

– Как вы думаете, чем одежда UNEED отличается от других брендов?

– UNEED отличается от других брендов тем, что в ней очень явно читается мой стиль, мое видение, моя душа. Часто бренды работают по шаблонам, по трендам, по бизнес-планам. А UNEED — это отражение моего внутреннего мира, моих эмоций, моих желаний. Мои коллекции — это не просто одежда, а рассказ о моей жизни, о моем настроении, о моих мечтах. И это чувствуется в каждой детали, в каждом крое, в каждой ткани. Я не боюсь быть собой, и я хочу, чтобы моя одежда отражала мою индивидуальность. Я не следую слепо трендам, а использую их как вдохновение для создания чего-то нового, чего-то своего. И это то, что делает UNEED уникальным брендом. Это не просто одежда, а история, рассказанная через ткань и дизайн.

Я не стараюсь угодить всем, а создаю одежду для тех, кто хочет выделяться, кто ищет нестандартные решения, кто хочет привнести яркие краски в свою жизнь. И я счастлива, что нашла своих клиентов, которые разделяют мою философию.

– Как вы видите будущее бренда UNEED? Какие у вас планы на развитие?

– Будущее UNEED — яркое и полно планов! Клиенты из разных стран любят UNEED, и это дает мне силы и вдохновение двигаться вперед. В настоящее время хочу сосредоточиться на развитии бренда и на укреплении его позиций на существующем рынке. Но в планах — выйти на российский рынок и на рынок ОАЭ. Я вижу UNEED как международный бренд, который будет приносить радость и стиль женщинам по всему миру. И уверена, что у нас все получится!