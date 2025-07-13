Юные артисты представили военно-исторический мюзикл в Музее Победы

В Музее Победы прошла премьера мюзикла «Уголёк». Творческую постановку военно-патриотической тематики представили юные артисты из молодежной творческой студии «Детям до 16».

«В основе постановки — реальная история юного разведчика времён Великой Отечественной войны Вани Гришанова. Ему не исполнилось еще и девяти лет, когда началась война, и он остался сиротой. Мальчик попал к партизанам и стал их связным. В разгар боёв на Курской дуге Ваня был принят в отдельный истребительный противотанковый дивизион и много раз переходил линию фронта. Иван Гришанов прошел путь от Брянска до Австрии, где встретил Победу», — рассказали в Музее Победы.

Через художественное осмысление подвига своего сверстника подростки на сцене Музея Победы показали пронзительную историю, где переплетаются прошлое и настоящее. Проект имеет важное воспитательное значение, формируя у молодого поколения уважение к истории своей страны, нравственные ориентиры и гражданскую позицию.

«Я исполняю роль девочки из лагеря, художницы. Сам мюзикл — это очень интересная задумка и способ рассказать людям о том, как было тяжело на войне. Когда мы еще только узнали эту историю, мне было очень грустно за тех детей, которые проживали эту войну, особенно жалко было Ивана Ивановича Гришанова, но он не опускал руки, был очень храбрым и хотел спасти свою Родину. Он — герой, и такими людьми нужно гордиться», — поделилась участница проекта Кира Куликова.

Этот уникальный проект полностью создан ребятами из творческой студии «Детям до 16». Под руководством режиссёра Василия Жичина и художественного руководителя Екатерины Линковской молодые таланты осваивали сценарное мастерство, драматургию, написание текстов и музыки, работали в студии звукозаписи над аранжировками, занимались видеосъёмкой и монтажом.

Проект «Детям до 16» реализуется Автономной некоммерческой организацией «Лаборатория молодежных инициатив «Идея» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив совместно с Музеем Победы.