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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Юные таланты — учащиеся музыкальной школы имени Глиэра выступили на Международном молодежном фестивале Чайковского

editor
By editor
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фестиваль-чайковского

С 21 по 30 июня в Москве и Клину проходит IV Международный молодежный фестиваль имени П.И. Чайковского – один из престижных музыкальных форумов. С огромным успехом в концертах фестиваля выступили учащийся ДМШ им. Р.М. Глиэра Кирилл Размеров и выпускница школы и студентка училища им. Гнесиных Елизавета Каленская. Кириллу Размерову выпала почетная роль открывать концерт в Музее Музыки, где он вдохновенно исполнил вальс до-диез минор Ф. Шопена. Елизавета Каленская успешно выступила в концертной программе «Молодые звезды в гостях у художника» в Галерее Зураба Церетели с «Размышлением» Чайковского.

В 9 концертах фестиваля принимают участие более 30 молодых солистов из 8 стран (Россия, Китай, Корея, Япония, Монголия, Венесуэла, Италия, США). В числе участников фестиваля лауреаты Международного конкурса имени П.И. Чайковского, лауреаты Международного юношеского конкурса имени П.И. Чайковского, лауреаты и призеры других престижных международных конкурсов. Среди них: Равиль Ислямов (Россия), Энджел Вонг (США), Е Соа (Республика Корея), Мария Баракова (Россия), Валентин Малинин (Россия), Лиза Ясуда (Япония), Анастасия Ушакова (Россия), Мауро Паоло Монополи (Италия), Варвара Кутузова (Россия), Чэньчжэ Ни (Китай), Адриан Маркевич (Россия) и многие другие.

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