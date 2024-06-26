Юные таланты — учащиеся музыкальной школы имени Глиэра выступили на Международном молодежном фестивале Чайковского

С 21 по 30 июня в Москве и Клину проходит IV Международный молодежный фестиваль имени П.И. Чайковского – один из престижных музыкальных форумов. С огромным успехом в концертах фестиваля выступили учащийся ДМШ им. Р.М. Глиэра Кирилл Размеров и выпускница школы и студентка училища им. Гнесиных Елизавета Каленская. Кириллу Размерову выпала почетная роль открывать концерт в Музее Музыки, где он вдохновенно исполнил вальс до-диез минор Ф. Шопена. Елизавета Каленская успешно выступила в концертной программе «Молодые звезды в гостях у художника» в Галерее Зураба Церетели с «Размышлением» Чайковского.

В 9 концертах фестиваля принимают участие более 30 молодых солистов из 8 стран (Россия, Китай, Корея, Япония, Монголия, Венесуэла, Италия, США). В числе участников фестиваля лауреаты Международного конкурса имени П.И. Чайковского, лауреаты Международного юношеского конкурса имени П.И. Чайковского, лауреаты и призеры других престижных международных конкурсов. Среди них: Равиль Ислямов (Россия), Энджел Вонг (США), Е Соа (Республика Корея), Мария Баракова (Россия), Валентин Малинин (Россия), Лиза Ясуда (Япония), Анастасия Ушакова (Россия), Мауро Паоло Монополи (Италия), Варвара Кутузова (Россия), Чэньчжэ Ни (Китай), Адриан Маркевич (Россия) и многие другие.