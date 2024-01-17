«Юный Искусствовед» – новый увлекательный журнал для детей от 6 до 99 лет

Рассказать о мировой культуре простым языком, показать, как самые древние произведения и события влияют на то, что происходит сегодня, помочь увидеть искусство как захватывающее приключение длиной в тысячелетия — такие задачи ставит перед собой редакция нового издания.
Проводниками читателей по миру искусства станут постоянные герои журнала — журналист и большой ценитель всего прекрасного Костик, его подруга Сашка и учёный кот Пушкин. С помощью хронолёта — хитроумного изобретения друга героев, профессора Платона — они могут легко перемещаться во времени, чтобы увидеть все важные события своими глазами. Конечно, не обойдётся без противостояния злым силам в лице коварного Вольдемара, который мечтает завладеть выдающимися шедеврами и изменить ход истории.
Приключения героев рассказаны в формате комикса. Динамичный сюжет и короткие реплики позволят детям самостоятельно путешествовать вместе с героями, попутно узнавая и запоминая новую информацию.
Помимо комикса, в журнале читателей ждут:
- задания на логику, смекалку, воображение и творчество;
- познавательные материалы;
- интервью с интересными людьми;
- рассказы современных писателей;
- иллюстрации профессиональных художников;
- коллекционный арт-принт в каждом номере.
Создатели журнала — куратор и продюсер Манук Мелконян и исследовательница, журналист и коллекционер Фиона Вирфель.
Главный редактор — журналист и детский писатель Мария Третьякова.
Каждый номер журнала посвящён конкретному историческому периоду, произведению или направлению искусства. Для того, чтобы избежать фактических неточностей и сделать журнал максимально интересным и полезным, редакция приглашает научных консультантов – ведущих специалистов в своих сферах.
В первом номере, посвящённом Древнему Египту, консультантом выступил египтолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Максим Лебедев.
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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.