«Юный Искусствовед» – новый увлекательный журнал для детей от 6 до 99 лет

Рассказать о мировой культуре простым языком, показать, как самые древние произведения и события влияют на то, что происходит сегодня, помочь увидеть искусство как захватывающее приключение длиной в тысячелетия — такие задачи ставит перед собой редакция нового издания.

Проводниками читателей по миру искусства станут постоянные герои журнала — журналист и большой ценитель всего прекрасного Костик, его подруга Сашка и учёный кот Пушкин. С помощью хронолёта — хитроумного изобретения друга героев, профессора Платона — они могут легко перемещаться во времени, чтобы увидеть все важные события своими глазами. Конечно, не обойдётся без противостояния злым силам в лице коварного Вольдемара, который мечтает завладеть выдающимися шедеврами и изменить ход истории.

Приключения героев рассказаны в формате комикса. Динамичный сюжет и короткие реплики позволят детям самостоятельно путешествовать вместе с героями, попутно узнавая и запоминая новую информацию.

Помимо комикса, в журнале читателей ждут:

задания на логику, смекалку, воображение и творчество;

познавательные материалы;

интервью с интересными людьми;

рассказы современных писателей;

иллюстрации профессиональных художников;

коллекционный арт-принт в каждом номере.

Создатели журнала — куратор и продюсер Манук Мелконян и исследовательница, журналист и коллекционер Фиона Вирфель.

Главный редактор — журналист и детский писатель Мария Третьякова.

Каждый номер журнала посвящён конкретному историческому периоду, произведению или направлению искусства. Для того, чтобы избежать фактических неточностей и сделать журнал максимально интересным и полезным, редакция приглашает научных консультантов – ведущих специалистов в своих сферах.

В первом номере, посвящённом Древнему Египту, консультантом выступил египтолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Максим Лебедев.