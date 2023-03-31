Юрий Кацнельсон рассказал о перспективах развития сельского хлебопечения в России

Выступление президента Российской Гильдии пекарей и кондитеров состоялось на заседании Делового клуба «Лучшие региональные практики национального хлебопечения России». Мероприятие прошло 23 марта на площадке ЦВК «Экспоцентр» в рамках Международной специализированной выставки для хлебопекарного и кондитерского рынков. Темой обсуждения стало «Хлебопечения России: настоящее и будущее отрасли».

Во время работы Делового клуба Юрий Кацнельсон представил презентацию о перспективах развития сельского хлебопечения в России. В ней он рассказал, что по данным Федеральной налоговой службы в 2022 году на территории страны работало 18,2 тыс. предприятий с основным видом деятельности «Производство хлебобулочных и мучных изделий», из них в сельской местности зарегистрировано 6,6 тыс. К предприятиям микро- и малого бизнеса (учитывая пекарни сетевого ритейла и пекарни потребительской кооперации) относятся 95,7% субъектов хлебопечения, а к среднему бизнесу – 3,2%.

По оценке Российской Гильдии пекарей и кондитеров, рынок хлебобулочной продукции в России по итогам 2022 года составил 11,3 млн. тонн. В денежном выражении рынок хлеба и хлебобулочных изделий в 2022 году вырос на 15,5 % (990 млрд. рублей против 857,1 млрд. рублей в 2021 г.).

- Несмотря на то, что в целом ситуация с обеспечением хлебом и хлебобулочными изделиями населения не вызывает опасения, в некоторых регионах России из-за недостаточного количества хлебопекарных предприятий наблюдается отсутствие свежей продукции в отдаленных поселениях, - добавил Юрий Кацнельсон.

Также он отметил, что одной из важнейших причин убыли сельского населения является низкая инфраструктурная оснащённость села, недостаточная территориально-экономическая доступность продуктов, в том числе хлеба для населения (отсутствие или малое количество торговых точек, а также нерегулярность поставок хлеба в отдаленные населенные пункты). Одним из инструментов для обеспечения населения сельских территорий продуктами первой необходимости, в том числе хлебом, может стать развитие нестационарной и мобильной торговли.

Российской Гильдией пекарей и кондитеров разработан пилотный проект «Сельское хлебопечение», который одобрен Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и поддержан Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Он даст импульс к развитию сельского хлебопечения в субъектах Российской Федерации.

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