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Юрий Овчинников. Времена года

editor
By editor
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Юрий Овчинников. Дом Ратниковых, деревня Лаврово, Ленинградская область, январь, 2015
Юрий Овчинников. Дом Ратниковых, деревня Лаврово, Ленинградская область, январь, 2015

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку фотографа, спортсмена и организатора экспедиций Юрия Овчинникова. Выставка завораживающих пейзажных снимков, сделанных во время путешествий ландшафты России, Монголии, Швеции
и других уголков мира.

Выставка пейзажной фотографии, даже если она проходит в музее современного искусства, не требует пространного комментария: красота природы очевидна. И если пейзажная живопись может быть концептуальной и даже религиозной, то пейзажная фотография скорее созерцательна. Ею хочется наслаждаться, растворяясь в заснеженных или залитых солнцем ландшафтах.

Существует популярное суждение: единение с природой делает человека счастливым. Но чтобы достичь счастья таким нехитрым способом, важно сначала овладеть определенным навыком — научиться ощущать пространство, вливаться в него. Почувствовать себя органичной частью окружающего мира гораздо проще, нежели ощутить единение с тем или иным сообществом людей. В социуме, как и в природе, есть доминирование, однако природа позволяет человеку просто существовать, не требуя от него никаких жертв и ничего ему не навязывая. Помешать здесь могут разве что жгучие морозы, изнуряющая жара или, например, комары. Забавно, что Иоганн Вольфганг фон Гете, отправляясь на длительные прогулки для того, чтобы ботанизировать и созерцать, нередко возвращался посрамленным гнусной мошкарой.

Удивительно, но по ту сторону объектива Юрия Овчинникова, рядом с полными покоя и величия северными ландшафтами, кипит полная приключений и адреналина жизнь спортсмена-организатора автомобильных трофи-рейдов. Отсюда и обширная география путешествий фотохудожника. Опыт же съемок, накопленный за несколько десятилетий, подсказал Юрию Овчинникову: самое интересное чаще всего разворачивается выше уровня глаз, на небе, поэтому в своих снимках автор в первую очередь старается доносить до зрителя такие неуловимые вещи, как величие северного сияния или волшебство цвета полной луны.

Фотограф, спортсмен, организатор экспедиций Юрий Овчинников родился в Ленинграде в 1957 году. Юношеское увлечение спортивным ориентированием дало толчок успешной спортивной карьере. Юрий — мастер спорта СССР, многократный чемпион Вооруженных сил СССР и Ленинграда, победитель и призер множества соревнований, а также участник и тренер команды Camel Trophy и единственный в России сертифицированный инструктор Porsche. С 1996-го является президентом Санкт-Петербургского офф-роуд-клуба, организатором крупнейшего международного трофи-рейда «Ладога».

Фотографией Юрий занимался с детства, снимал на черно-белую и слайдовую пленку. С переходом на цифровую технику начал отдавать предпочтение пейзажной съемке. Регулярно путешествует с фотоаппаратом по всему миру, в ходе экспедиций посетил Аляску, Новую Зеландию, Исландию, Монголию, Кольский полуостров, Байкал, Приполярный Урал, Алтай. На счету Юрия Овчинникова — более десяти персональных выставок, он участвует в международных фотопроектах и регулярно проводит авторские мастер-классы.

Юрий Овчинников. Окрестности села Алакуртти, Мурманская область, март, 2013
Юрий Овчинников. Окрестности села Алакуртти, Мурманская область, март, 2013
Юрий Овчинников. Северная Швеция, февраль, 2019
Юрий Овчинников. Северная Швеция, февраль, 2019
Юрий Овчинников. Собор Смоленской иконы Божией Матери, Олонец, май, 2013
Юрий Овчинников. Собор Смоленской иконы Божией Матери, Олонец, май, 2013
Юрий Овчинников. Урочище Спирково, река Оять, Ленинградская область, июль, 2021
Юрий Овчинников. Урочище Спирково, река Оять, Ленинградская область, июль, 2021
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