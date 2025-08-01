Юрий Овчинников. Времена года

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку фотографа, спортсмена и организатора экспедиций Юрия Овчинникова. Выставка завораживающих пейзажных снимков, сделанных во время путешествий ландшафты России, Монголии, Швеции

и других уголков мира.

Выставка пейзажной фотографии, даже если она проходит в музее современного искусства, не требует пространного комментария: красота природы очевидна. И если пейзажная живопись может быть концептуальной и даже религиозной, то пейзажная фотография скорее созерцательна. Ею хочется наслаждаться, растворяясь в заснеженных или залитых солнцем ландшафтах.

Существует популярное суждение: единение с природой делает человека счастливым. Но чтобы достичь счастья таким нехитрым способом, важно сначала овладеть определенным навыком — научиться ощущать пространство, вливаться в него. Почувствовать себя органичной частью окружающего мира гораздо проще, нежели ощутить единение с тем или иным сообществом людей. В социуме, как и в природе, есть доминирование, однако природа позволяет человеку просто существовать, не требуя от него никаких жертв и ничего ему не навязывая. Помешать здесь могут разве что жгучие морозы, изнуряющая жара или, например, комары. Забавно, что Иоганн Вольфганг фон Гете, отправляясь на длительные прогулки для того, чтобы ботанизировать и созерцать, нередко возвращался посрамленным гнусной мошкарой.

Удивительно, но по ту сторону объектива Юрия Овчинникова, рядом с полными покоя и величия северными ландшафтами, кипит полная приключений и адреналина жизнь спортсмена-организатора автомобильных трофи-рейдов. Отсюда и обширная география путешествий фотохудожника. Опыт же съемок, накопленный за несколько десятилетий, подсказал Юрию Овчинникову: самое интересное чаще всего разворачивается выше уровня глаз, на небе, поэтому в своих снимках автор в первую очередь старается доносить до зрителя такие неуловимые вещи, как величие северного сияния или волшебство цвета полной луны.

Фотограф, спортсмен, организатор экспедиций Юрий Овчинников родился в Ленинграде в 1957 году. Юношеское увлечение спортивным ориентированием дало толчок успешной спортивной карьере. Юрий — мастер спорта СССР, многократный чемпион Вооруженных сил СССР и Ленинграда, победитель и призер множества соревнований, а также участник и тренер команды Camel Trophy и единственный в России сертифицированный инструктор Porsche. С 1996-го является президентом Санкт-Петербургского офф-роуд-клуба, организатором крупнейшего международного трофи-рейда «Ладога».

Фотографией Юрий занимался с детства, снимал на черно-белую и слайдовую пленку. С переходом на цифровую технику начал отдавать предпочтение пейзажной съемке. Регулярно путешествует с фотоаппаратом по всему миру, в ходе экспедиций посетил Аляску, Новую Зеландию, Исландию, Монголию, Кольский полуостров, Байкал, Приполярный Урал, Алтай. На счету Юрия Овчинникова — более десяти персональных выставок, он участвует в международных фотопроектах и регулярно проводит авторские мастер-классы.