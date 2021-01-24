За 80 лет знаменитое эскимо на ВДНХ перепробовала половина страны

24 января ежегодно отмечается Международный день эскимо — праздник любимого лакомства миллионов людей по всей планете. Для гостей ВДНХ этот вид мороженого традиционно остается одним из самых популярных во все времена.

«Более 80 лет Выставка является местом, где можно попробовать знаменитое сливочное мороженое в шоколадной глазури на палочке. По самым скромным подсчетам, за это время половина страны попробовала эскимо именно на ВДНХ. В Советском Союзе посетители выстраивались в очередь у павильона «Мороженое», сегодня в теплое время года этот десерт можно приобрести в одном из 20 специализированных киосков, которые располагаются по всей территории ВДНХ, а также круглогодично в двух павильонах с мороженым», — отметили в пресс-службе Выставки.

Павильон «Мороженое» на ВДНХ. !970-е годы

История происхождения эскимо уходит далеко в прошлое, но днем его рождения принято считать 24 января. В этот день в 1922 году американский кондитер и владелец магазина сладостей Христиан Нельсон зарегистрировал патент на изобретенное им глазурованное мороженое. В Советском Союзе эскимо появилось в середине 30-х годов по личной инициативе наркома продовольствия СССР Анастаса Микояна, который перенял опыт у американцев. Качество продукта было на высочайшем уровне. Состав регулировался ГОСТом. Мороженое любили, угощали им приезжих иностранцев и даже экспортировали в другие страны.

От «Главхладпрома» к «Мороженому»

Во все времена на Выставке располагались точки продаж этого холодного десерта. Помимо мобильных киосков и морозильных тележек на довоенной ВСХВ существовал павильон «Главхладпром» (на месте современного павильона «Табак»). Он знакомил гостей Выставки с большим ассортиментом молочной продукции — молоком, сметаной, творогом и, конечно, различными видами мороженого, в том числе и эскимо. Именно в это время — в середине 30-х годов — производство мороженого в СССР набирало силу. Эскимо было стратегическим продуктом, который считался лечебно-диетическим из-за своих полезных свойств. А за счет удобной «ручки» это мороженое стало столь популярным «уличным» десертом.





Павильон «Главхладпрома» на ВДНХ. Конце 1930-х – начало 1940-х годов

После войны на территории было решено восстановить павильон «Главхладпром» на новом месте, позади двух павильонов — №67 (бывший «Карело-Финская ССР») и №68 (бывший «Сибирь», ныне — выставочно-торговый центр Республики Армения). Новое необычное здание было выполнено в форме глыбы льда, что является для советской архитектуры тех лет единичным случаем из-за борьбы с «формализмом». Венчала постройку скульптура тюленя, который держал порцию мороженого. В 1956 году павильон «Главхладпром» был переименован в «Мороженое». Внутри здания на втором этаже был торговый зал, рассчитанный на 80 человек, с люстрой в виде снежинки. Такое же количество людей могло уместиться на прилегающей к павильону террасе. Кроме эскимо в необычном кафе посетители заказывали пломбир, крем-брюле, сливочное мороженое с разными сиропами. Долгие годы «сказочный» павильон оставался одним из самых любимых мест отдыха гостей Выставки, особенно малышей.

Эскимо «ВДНХ-80», классическое на палочке и клубничная Мэрилин Монро

Сегодня эскимо продолжает быть одним из любимых лакомств гостей Выставки. Добрые традиции ВДНХ СССР продолжаются и в XXI веке. От классического сливочного в шоколадной глазури это мороженое трансформировалось в десятки видов эскимо. Необычные его сорта можно попробовать на ВДНХ. Например, на фудкорте представлено авторское мороженое на палочке с удивительными вкусами в форме поп-культурных икон: Мэрилин Монро, Эрнесто Че Гевары, Владимира Маяковского и других. В павильонах «Мороженое» (строение 575) и «Лаборатория мороженого» (строение 417) круглогодично можно приобрести фирменное мороженое ВДНХ, в том числе три вида эскимо: «Юбилейное ВДНХ», «Миндально-фисташковое ВДНХ», «Ванильное ВДНХ». Кроме этого, в «Лаборатории мороженого» представлен корнер «Эскимо ручной работы». Он оснащен таким образом, что мастера декораторского искусства «Баскин Роббинс» на глазах покупателей создают изысканное и неповторимое эскимо, дополняя любимые всеми сорта мороженого горьким, молочным или белым шоколадом и кондитерскими украшениями на любой вкус.

украли