Во время новогодних каникул в подмосковных парках было организовано много культурных семейных мероприятий. «День мандаринового настроения», «День тайного друга», «День веры в чудеса», «День сказочника» и другие пользовались у посетителей большой популярностью.

Одним из наиболее крупных мероприятий – в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» – стала рождественская ярмарка в парке Малевича Одинцовского городского округа. Свои товары на ней представили десять подмосковных фермеров, чьи торговые точки разместились в специально построенных стилизованных уютных и красивых домиках.

Гости могли продегустировать и приобрести мясные деликатесы, колбасы, сладости, пряники ручной работы, различные виды сыров, виноградные улитки премиального качества и много других вкусностей.

Ярмарку организовали, прежде всего, с целью поддержки подмосковных производителей, а потому на ней была представлена продукция фермеров из городских округов Волоколамск, Звенигород, Красногорск, Луховицы, Одинцовский, Солнечногорск, Химки, Шаховская.

Наибольшим спросом у посетителей пользовались мясные деликатесы, пряники ручной работы и сладости, соленые грибы и сушеные ягоды, полутвердые и твердые сыры, молочная продукция, глинтвейн.

Всего за дни новогодних каникул парк Малевича посетили более 10 тысяч человек.

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