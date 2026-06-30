За кулисами «Холопа 3»: как снимали самый масштабный блокбастер франшизы

В онлайн-кинотеатре START состоялась премьера документального фильма о создании блокбастера «Холоп 3». Записи бэкстейджа, которые велись практически со всех возможных ракурсов, позволяют зрителю погрузиться в атмосферу съёмочной площадки самой масштабной части популярной франшизы. Теперь каждый может увидеть, каково это — плыть в шторм в открытом море на настоящем 30-метровом паруснике времён Петра I, тонуть в клетке, догонять шлюпку вплавь в аутентичном историческом костюме, рискуя уйти под воду под тяжестью намокшей ткани, бегать по жаре по узким турецким улочкам и скатываться с крепостной стены по флагу, повторяя некогда знаменитый трюк Джеки Чана.

На протяжении всего фильма о фильме исполнители главных ролей — Милош Бикович, Павел Прилучный, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Виталия Корниенко и Степан Шевяков, а также режиссёр Клим Шипенко и оператор-постановщик Игорь Гринякин — говорят друг о друге и вспоминают самые неожиданные, захватывающие и просто смешные эпизоды со съёмок.

Блокбастер «Холоп 3» продолжает лидировать в отечественном прокате. На сегодняшний день проект, созданный студией Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатром START, телеканалом «Россия», кинокомпанией «Централ Партнершип», MEM Cinema Production и онлайн-кинотеатром Premier, посмотрели свыше 1,3 миллиона зрителей.

Сюжет третьей части

В новой главе франшизы Гриша (Милош Бикович) сталкивается с новым вызовом. Герои Павла Прилучного и Кристины Асмус — супруги Лена и Борис Вяземские — готовы продать семейную компанию, развестись и забыть друг друга. Однако у их детей совсем другие планы: Милана (Виталия Корниенко) и Елисей (Степан Шевяков) обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Перевоспитание «мажоров» выходит на новый уровень: герои попадают в эпоху Петра I, где морские приключения и опасности заставляют их переосмыслить собственное прошлое и осознать, что нет ничего важнее семьи.

Милош Бикович так комментирует идею фильма:

«В новой части мы говорим уже не столько про перевоспитание, сколько про личностный и духовный рост. Гриша осознает, что человек не может развиваться без семьи, и начинает поиски в этом направлении».

Самые сложные съёмки — в открытом море

Морские сцены стали одним из самых серьёзных испытаний для всей команды. Первый день работы на корабле начался со шторма: волны заливали палубу, технику и актёров, съёмочной группе пришлось адаптироваться к стихии буквально на ходу. Именно эта энергия моря помогла создать самые зрелищные кадры фильма.

Павел Прилучный рассказал о подходе режиссёра:

«Клим очень любит делать всё по-настоящему. Если лететь в космос снимать — значит, надо лететь в космос. Если снимать в море — значит, обязательно в шторм. Он всегда ищет вызов».

Кристина Асмус добавила:

«Он весь фильм собрал у себя в голове ещё до начала съёмок. Потом ему оставалось только воплотить его на площадке».

Иван Охлобыстин поддержал коллег:

«У него есть главное качество, которое, мне кажется, должно быть у любого режиссёра: он очень ясно понимает, чего хочет от каждого кадра. Мы уже без слов чувствуем, чего он хочет. Главное, чтобы он сам точно этого хотел».

Сам Клим Шипенко признаётся, что для него было принципиально важно использовать настоящие локации — натурные съёмки, крепости, фрегат, реальные трюки:

«Мы изначально создаём искусственную реальность, в которую попадают герои, и именно поэтому так важна правдивость обстоятельств. Мне кажется, и зритель, и персонажи сильнее поверят в происходящее, если всё это будет снято в реальных пространствах. Графика, конечно, есть, но её немного — мы сознательно выбрали путь живого, настоящего кино».

Турецкий этап — крепость Мамуре

Отдельной главой для съёмочной группы стали работы в Турции, в портовом городе Анамур (недалеко от Алании). Ключевой локацией стала крепость Мамуре, которая редко используется в кинопроизводстве и была выбрана благодаря высокой степени сохранности, аутентичности и отсутствию туристических потоков. Именно здесь сняты сцены побега героев из дворца султана.

Кристина Асмус поделилась впечатлениями:

«Третья часть ещё амбициознее, ещё масштабнее — это настоящий блокбастер в открытом море. Мы снимали в двух странах, с огромным количеством трюков, на настоящем корабле и в шторм».

Павел Прилучный признался, что «Холоп 3» стал самым трюковым фильмом в его карьере:

«У нас было всё: падения, драки и даже прыжки в открытое море с корабля. Я всегда стараюсь выполнять все трюки сам, и с Кристиной мы в этом единомышленники. Она большая молодец — всё делала сама и потом ходила в синяках».