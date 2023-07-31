«За Палыча!»: кинотеатр Музея Победы подготовил акцию ко Дню ВДВ

2 августа, в День Воздушно-десантных войск, Музей Победы пригласил на показы фильма «За Палыча!» по сниженной цене.

«К праздничной дате кинотеатр Музея Победы решил сделать подарок своим зрителям и показать тематический фильм о героях в тельняшках по специальной цене», — рассказали в Музее Победы.

Москвичей и гостей столицы приглашают увидеть пронзительную и веселую историю о братстве десантников, снятую режиссером Андреем Богатыревым. В центре сюжета — история мажора Темы Голубева, которого всегда прикрывает отец. Но жизнь его резко меняется, когда парень сталкивается в аварии с еще более влиятельным незнакомцем из столицы. Кандидатуру его родителя снимают с выборов, семья оказывается без дома, а сам виновник ДТП отправляется на срочную службу — в ВДВ на перевоспитание. После армии Тема узнает, что у его деда Палыча — боевого офицера ВДВ — хотят отобрать старый дом. Молодому человеку нужно решить, что делать дальше.

Кроме того, молодые люди от 14 до 22 лет включительно могут оформить билеты на киносеанс по «Пушкинской карте».

Ежегодно 2 августа в России отмечается славная дата — День Воздушно-десантных войск (День ВДВ), установленная Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года.

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